砸錢辦婚宴遇「恐怖地雷」！新人一看秒臉綠：花3千請走

結婚是人生中的大事，不少人為了紀錄這美好的回憶，都會聘請專業攝錄來到現場，但近日卻有一對新人分享「請了專業攝錄來到現場根本是一場災難」，把整個婚禮搞得烏煙瘴氣，讓賓客也非常傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在「爆料公社」貼文指出「平安夜那天在飯店舉辦婚宴，想說請一名攝影師來錄影，沒想到儀式快開始時對方才到場就算了，攝影拍攝手法不專業，還把強光打在新娘臉上，被我提醒關燈也不聽，把氣氛搞得很僵，且攝影師的位置也超尷尬，讓每張親友合照拍出來，都有這名攝影師存在」。

▲網友表示請來的婚宴攝錄不僅拍攝手法不專業，且婚禮快開始才到場。（示意圖／翻攝自Pixabay）

「好不容易到了餐前酒會，該名錄影師不停吃喝新人準備的酒水跟餅乾，讓服務生都忍不住出言相勸，最扯的是，婚宴開始沒多久，我竟然看到錄影師坐在遲到賓客的位置上大吃特吃.....。」





原PO傻眼表示「當下真的快氣瘋，最後只好掏出3,000元工資請攝錄師離開，隔天找了該公司抱怨此事，但業者卻推託說很忙、沒時間回覆，甚至嗆新郎把他們師傅趕出去、讓師傅面子掃地」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的太扯＝＝吃桌菜太誇張」、「酒水餅乾我覺得還行，吃桌菜太扯了吧」、「吃桌菜超扯+1」、「這公司也真的是沒在負責任的＝＝」、「好狂的攝影師」、「婚宴攝影還是真的要慎選」、「太誇張，重點還要工資，還爽吃桌菜勒」。（編輯：張嘉哲）