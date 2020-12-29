送餐到詭異建築！男驚「機車可騎上樓」　內行暴動：爽了

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送餐到詭異建築！男驚「機車可騎上樓」　內行暴動：爽了

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 11:09:47

美食外送
▲近年來美食外送服務崛起，不少人懶得出門都會使用外送APP點餐。（示意圖／翻攝自 foodpanda）
外送平台近年來崛起，不少人在家使用APP動動手指頭，美味餐點就會送到家門口，尤其是有管理員的大樓，不是外送員親自搭電梯送到府，就是管理員會協助拿餐，但你看過機車整台騎上樓送餐的嗎？近日，就有外送員分享自己送到一棟詭異建築，其機車可以直接騎上樓，令他大開眼界，貼文引發熱議。
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原PO在「外送員的奇鬧怪事」貼文指出「第一次送三樓是直接騎上去不是爬上去的！覺得好新鮮，這間是旋轉式的大樓，就是可以開車到家門口的那種，聽說這裡買一戶可以買三戶帝寶耶！」
▲一名外送員送到一間可以直接騎機車上樓的特殊建築，令他感到非常新鮮。（圖／外送怪奇鬧事）
▲一名外送員送到一間可以直接騎機車上樓的特殊建築，令他感到非常新鮮。（圖／外送員的怪奇鬧事）
貼文一出，網友紛紛回應「中山區的那一棟吧，不是信義區的」、「吉林路啊，送過一次」、「下雨天送上樓也是很方便欸，不用怕餐點淋到雨」、「爽了，夏天最需要送這種的，不用走」、「第一次看過」、「做外送其中一個樂趣就是發現新大陸」、「這間送過一次，但比較想送信義的陶朱隱園ㄟ」、「可以直接騎到客人家門口，超爽」、「送過一次，開門餐點拿來再騎下去，爽慘」。
原來，網友口中說的這一棟建築位於台北市吉林路，當初是建商一度想蓋來爭取「日本機車廣告」的拍攝場景，因而設計出這樣的通道，最後因故而沒進行拍攝，留下了這棟全台灣獨一無二的奇特公寓，還曾吸引電影片商想前來取景，成為都市裡罕見的奇特建築。（編輯：張嘉哲）
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