拜拜遭女友狂嗆！他曝分手2天「真相」　全場聽完超心疼

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原PO指出，女友還說想要過聖潔的生活，不要發生婚前性行為，他聽完也建議女友搬回家住，不要同居，並且戒菸，這樣才算是聖潔的生活，結果隔天還是依舊一起洗澡、睡覺，讓原PO感到相當不解，他接著提到，自己因為受到家庭影響，習慣半年去一次土地公廟拜拜。
沒想到女友有天，突然說「你每半年去拜一次，有每半年加薪嗎？沒有的話為什麼要拜？還不如跟我每天禱告」，這讓原PO忍不住說，「我不懂為什麼，我曾經特地排休禮拜天，陪妳去參加妳的教會活動，我那麼尊重妳的信仰，為何妳要這樣鄙視我原本就有的拜拜習慣？」，
最後，原PO表明已經和女友分手，後來才知道，兩人分手僅僅2天，對方就有新歡每天接送上下班了，雖然這段經歷並不愉快，但他還是很尊重任何友善的宗教信仰，「只是真的有些害群之馬讓人傻眼」。
許多網友也紛紛回應，「爆點總是在結尾啊」、「辛苦了，祝你找到真愛」、「這放生放的真好」、「這世上好女人多的是，前提是先努力讓自己變得更優秀吧」，還有網友也說，「你要去拜拜不用跟她說，她也不能要求你一起禱告」，畢竟宗教都是勸人向善，沒必要戰這點，最重要的還是彼此之間應該互相尊重。（編輯：許智超）
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