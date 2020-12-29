拜拜遭女友狂嗆！他曝分手2天「真相」　全場聽完超心疼

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

拜拜遭女友狂嗆！他曝分手2天「真相」　全場聽完超心疼

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 11:15:29

▲一名男網友發文抱怨，表示半年前交了一個年紀小自己「18歲」的女友，不過小女友什麼都好，卻有「1行為」讓他大嘆吃不消，貼文一出，反被眾人打臉。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友抱怨，只因為跟女友信仰不同，卻因此引出更多問題。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
情侶在交往期間可能會因為個性、價值觀發生爭吵，甚至以分手收場。近日，就有網友抱怨，因為習慣半年去一次土地公廟拜拜，結果遭女友嫌棄拜了又沒有加薪，還不如跟著她一起禱告，更扯的是，兩人分手才2天，對方馬上就有新歡每天接送上下班，讓他相當傻眼，貼文也引起討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《靠北女友2.0》表示，女友是一名基督徒，平時不但不給看手機內容，還不讓公司同事知道，連IG、臉書也不願意讓他曝光，只因為兩人信仰不同，而且女友還在主管面前謊稱沒有男友，雖然後來有坦白並道歉，但她之後心情就不怎麼好。
原PO指出，女友還說想要過聖潔的生活，不要發生婚前性行為，他聽完也建議女友搬回家住，不要同居，並且戒菸，這樣才算是聖潔的生活，結果隔天還是依舊一起洗澡、睡覺，讓原PO感到相當不解，他接著提到，自己因為受到家庭影響，習慣半年去一次土地公廟拜拜。

▲原PO抱怨，女友相當不尊重他拜土地公的習慣。（示意圖／取自
▲原PO抱怨，女友相當不尊重他拜土地公的習慣。（示意圖／取自 PhotoAC ）
沒想到女友有天，突然說「你每半年去拜一次，有每半年加薪嗎？沒有的話為什麼要拜？還不如跟我每天禱告」，這讓原PO忍不住說，「我不懂為什麼，我曾經特地排休禮拜天，陪妳去參加妳的教會活動，我那麼尊重妳的信仰，為何妳要這樣鄙視我原本就有的拜拜習慣？」，

最後，原PO表明已經和女友分手，後來才知道，兩人分手僅僅2天，對方就有新歡每天接送上下班了，雖然這段經歷並不愉快，但他還是很尊重任何友善的宗教信仰，「只是真的有些害群之馬讓人傻眼」。

許多網友也紛紛回應，「爆點總是在結尾啊」、「辛苦了，祝你找到真愛」、「這放生放的真好」、「這世上好女人多的是，前提是先努力讓自己變得更優秀吧」，還有網友也說，「你要去拜拜不用跟她說，她也不能要求你一起禱告」，畢竟宗教都是勸人向善，沒必要戰這點，最重要的還是彼此之間應該互相尊重。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀