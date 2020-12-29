沒吃完的火鍋放冰箱前要再「煮滾」嗎？營養系行家解答了
沒吃完的火鍋放冰箱前要再「煮滾」嗎？營養系行家解答了
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 11:33:36
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，除了街頭巷尾各式各樣的火鍋店之外，許多民眾也樂於在家裡自己煮一鍋，不僅無須人擠人，在防疫期間還能維持社交距離。但就有網友好奇詢問，沒吃完的火鍋，要放進冰箱保存前需要再煮滾一次嗎？網友透露這是老人家的教誨，但有科學根據嗎？文章引發熱議，更釣出營養系的內行學生解釋原因。
有位網友在「Mobile01」討論區發文，表示自己聽到老人家說，火鍋放冰箱前要先煮到滾，並且不能去翻攪他，放到涼才能放冰箱。原PO好奇詢問，「以上這些觀念是正確的嗎？有沒有什麼科學根據？」文章掀起熱烈討論，更有位專業的營養系學生解釋，煮滾是為了殺菌，因為煮滾可以殺死絕大多數的微生物。而不要去翻攪是為了阻絕餐具空氣裝微生物的侵入，所以要先蓋鍋蓋後再熄火。至於放到涼再放冰箱，則是基於冰箱製冷功率的限制，如果熱的直接進去會導致冰箱內部溫度立即性的升高，提高冰箱本身製冷機制的負荷，也提高冰箱內其他食材和食品變質的機率。內行解答獲得許多網友按讚。另外也有其他網友認為，「以前冰箱功率較差，太熱的食物放進去會影響整個空間溫度。現在有急速降溫室的，就算是沸騰狀態，墊個隔熱就可以放進去了」、「照做就對了，前人的智慧」。（編輯：倪浩軒）