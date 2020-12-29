博愛座變成「對年輕人的施壓」！醫呼籲：全面取消吧
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 12:27:18
台灣因為博愛座的「讓位」問題，屢屢發生一些爭議。時不時就會傳出長者與年輕人為此發生爭執，甚至鬧上社會新聞，或是在網路發動「公審」。本應是鼓勵民眾發揮愛心的博愛座，如今卻反而成為鼓動惡意的修羅場，對此，姜冠宇醫師便直言博愛座真的能促進社會善良風氣嗎？更呼籲「全台灣社會取消博愛座」。
姜冠宇醫師今（29）日在臉書發文表示，社會資源有限，老人比例也越來越高，「我們應該要變通了」。姜冠宇醫師認為，台灣早就有就推行孕婦友善貼紙，「博愛識別」貼紙或「禮讓」徽章應該加以全面推廣，「那麼，任何座位都可以是博愛座」，不用在特定的座位上與人相爭，範圍更大，真正需要的人得到座位的機會也更多。姜冠宇醫師直言，博愛座本身並沒有任何受專家或機構資格驗證的機制，「中年以上的人就可以對年紀較輕的人現場施壓」，在中老年比例偏高的台灣社會，姜冠宇醫師質疑，「這機制真的能促進社會善良風氣嗎？」
姜冠宇醫師進一步以長照資源為例，「當我設一個資源、服務，沒經過認證的人可以在那邊嚷服務要給他嗎？他要先來給我評估一下功能分數和老衰指數吧」。姜冠宇醫師強調，高齡社會，推行真正需要禮讓的人有認證，這樣任何座位都可以是博愛座，更公平正義。最後更呼籲「呼籲全台灣社會取消博愛座」。（編輯：倪浩軒）