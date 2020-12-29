手機桌布放女星照！遭女同事酸「像變態」 網曝隱藏暗示
手機桌布放女星照！遭女同事酸「像變態」 網曝隱藏暗示
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 13:29:49
許多人都會把自己喜歡的照片設成手機桌布，只要一看到就會感到心情愉悅。不過，近日有名男網友因為喜歡女星邵雨薇，因此將手機桌布換成邵雨薇的照片，沒想到卻被同事酸「你這樣很像變態欸」，讓他相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，他在自己的手機桌布放上喜歡的女星，結果女同事看到後竟說，「人家都有男友了，你這樣很像變態欸」，這讓他感到相當不解，於是就反嗆回去「她是我的女神啊！我心情不好時看到這張照片就會覺得心靈有個慰藉，而且她真的很正啊」。但女同事依然覺得這樣的行為很怪，面對這種情況，讓原PO不禁想問，「女生手機桌布放韓國歐爸大家都不覺得怪，男生放自己喜歡的女明星就像變態，這啥道理啊？」
許多網友看到也紛紛回應，「自己喜歡就好啊，管別人怎麼說，還有人放更誇張的」、「住海邊的同事」、「我是沒放金城武的照片啦！因為他太久沒來找我，我會傷心，乾脆忘了他」、「這同事是不是管太多」、「我桌布也是女星啊，自己看爽就好，管別人怎麼說」、「我都放我家貓貓的照片」、「如果是我會不爽，管太多了」。另外，也有不少網友懷疑，「同事是不是喜歡你」、「在暗示你要放她的照片」、「女同事吃醋了」、「因為你同事放你的照片啊」、「我大膽懷疑，你同事應該是吃醋了」、「同事想看你放她的照片阿」。（編輯：許智超）