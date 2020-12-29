手機桌布放女星照！遭女同事酸「像變態」　網曝隱藏暗示

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

手機桌布放女星照！遭女同事酸「像變態」　網曝隱藏暗示

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 13:29:49

▲有網友在自己手機桌布放女星的照片，卻被女同事狠酸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友在自己手機桌布放女星的照片，卻被女同事狠酸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多人都會把自己喜歡的照片設成手機桌布，只要一看到就會感到心情愉悅。不過，近日有名男網友因為喜歡女星邵雨薇，因此將手機桌布換成邵雨薇的照片，沒想到卻被同事酸「你這樣很像變態欸」，讓他相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，他在自己的手機桌布放上喜歡的女星，結果女同事看到後竟說，「人家都有男友了，你這樣很像變態欸」，這讓他感到相當不解，於是就反嗆回去「她是我的女神啊！我心情不好時看到這張照片就會覺得心靈有個慰藉，而且她真的很正啊」。
但女同事依然覺得這樣的行為很怪，面對這種情況，讓原PO不禁想問，「女生手機桌布放韓國歐爸大家都不覺得怪，男生放自己喜歡的女明星就像變態，這啥道理啊？」

▲許多網友都猜測，其實女同事是在暗示原PO。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲許多網友都猜測，其實女同事是在暗示原PO。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「自己喜歡就好啊，管別人怎麼說，還有人放更誇張的」、「住海邊的同事」、「我是沒放金城武的照片啦！因為他太久沒來找我，我會傷心，乾脆忘了他」、「這同事是不是管太多」、「我桌布也是女星啊，自己看爽就好，管別人怎麼說」、「我都放我家貓貓的照片」、「如果是我會不爽，管太多了」。
另外，也有不少網友懷疑，「同事是不是喜歡你」、「在暗示你要放她的照片」、「女同事吃醋了」、「因為你同事放你的照片啊」、「我大膽懷疑，你同事應該是吃醋了」、「同事想看你放她的照片阿」。（編輯：許智超）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀