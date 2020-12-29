被錄取衝銀行開戶！行員驚「小心詐騙」　釣出行家揭內幕

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被錄取衝銀行開戶！行員驚「小心詐騙」　釣出行家揭內幕

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 12:34:42｜2020-12-29 12:44:37

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有女網友指出，自己先前收到錄取通知，準備到銀行開戶時，卻被行員提醒「小心詐騙」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
今年受新冠肺炎影響，疫情嚴重衝擊國內經濟，也導致不少新鮮人在求職路上不順遂，在這種情況下，若能錄取心儀的工作，相信會讓人感到歡欣雀躍。不過，就有一名女網友指出，自己先前收到錄取通知，準備到銀行開戶時，卻被行員提醒「小心詐騙」，讓她焦慮提問「大家有遇過這種的嗎？」
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原PO於《Dcard》上發文，表示最近一間公司錄取了她，人資曾傳訊提醒她當天報到必須準備的物件，包括：「銀行存摺、兩吋大頭照一張、身分證正本、印章（單位專用，會統一為各位刻印一顆）、最高學歷畢業證書」。
然而，她透露自己到銀行準備開戶時，卻被行員提醒「要交存摺印章可能就是詐騙」，這讓她頓時相當慌張，緊張詢問「大家有遇過這種的嗎？是查得到公司行號的，只是要交存摺跟印章感覺不太安心」。

▲錄取後，公司人資有傳訊給原PO報到應帶物品。（圖／翻攝Dcard）
▲錄取後，公司人資有傳訊給原PO報到應帶物品。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，隨即引來網友猜測，「1.3.4都不正常好麻！印章還好，可是1.3都正本就很詭異了」、「身分證正本就很奇怪啊！一般會是影本吧！除非報到當天是影印完馬上歸還」、「3，正本不可能絕對詐騙」、「存摺正本收走就可能有問題囉！但是他沒寫清楚欸」。

不過也有人解析，「第1和3項會不會沒有寫清楚，是影本，叫你帶存摺和身分證，現場影印後還你，至於印章，有些公司都會要求」、「不是詐騙，關鍵字搜尋，不少公司都會要印章，這樣的問題很多人問過了」、「我當初報到時也有說要印章，有些資料需要印章，他當場蓋一蓋就還我了」、「身分證正本可能是要核對影本用啊！帶一個便章也是正常」。

甚至還有過來人分享經驗，「我做連鎖大公司，報到的時候也是要帶印鑑跟身分證、存摺正本啊，就是為了確認你是本人、然後印鑑用來蓋公司的合約。重點如果是正規公司，除了影印這種非要離開的動作之外，他所有行為，包括拿你印鑑蓋章等等，都應該要在你面前完成。」

原PO最後也在留言中表示，參考網友建議後，當天報到將會攜帶與開戶時不同的便章，也因擔憂會再自行列印存摺封面影本攜帶過去。（編輯：陳雅雲）
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