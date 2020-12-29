男衝面試喊要33K！主管震驚「憑什麼」 理由曝光：秒GG
男衝面試喊要33K！主管震驚「憑什麼」 理由曝光：秒GG
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 12:44:23｜2020-12-29 12:44:29
無論是新鮮人剛出社會，又或者是跳槽，找新工作時都要面臨「面試」這一關，但如果只是換一間公司又在相同領域，薪水應該怎麼開才好呢？近日，一名網友分享自己轉職面試一間日商公司，當講出自己的期望薪資時，主管瞬間傻眼，貼文也引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近轉職面試一間日商公司，我自己的期望薪資是33K，上一份是28K，因為前一份工作要離職時，老闆慰留我開的價格就是33K，不過因為個人規劃我還是選擇離開」。「結果我去面試的時候，日商公司的主管就很驚訝的問『你憑什麼開那麼高』，我也很直接回說『上一間公司慰留我是這個價格，我也自覺有這個能力』」原PO困惑表示「被這樣問大家會不舒服嗎？面試官用憑什麼讓人感覺很不被尊重」。貼文一出，網友紛紛回應「他希望你講出你的優勢吧，你如果只是一句『前公司就是給我這個價碼』，老實講，如果我是主管，我會覺得...那你就繼續待在前公司啊」、「如果只是前公司給33你就開33，這理由超爛的」、「這算禁忌吧...哪能說前公司慰留開的啦」、「不是以為跳槽了公司就要付你更多錢...先講出自身優勢吧」、「我是主管聽到你那句就秒GG了」。（編輯：張嘉哲）