影／白貓睡覺縮成「一團喵」　放橘子一秒變身成「鏡餅」

大家有聽過湯島嗎？湯島位在日本熊本縣上天草市的外海的小島，是一個純樸的漁村社區，「白蘿蔔」是最知名的名產，比普通的白蘿蔔還要大，味道嚐起來被譽為有如梨子般甜！其實島上還有另一個最吸引遊客的地方，據說是漁夫曾餵過浪貓後，島上的貓咪在友善的居民照顧之下、與日俱增變成約2百多隻的數量，幾乎快跟居民一樣多，讓湯島成為貓咪聖地，吸引愛貓人士慕名而來！

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▲熊本有一座愛貓聖地「湯島」（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

× ▲熊本有一座愛貓聖地「湯島」（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

▲湯島盛產白蘿蔔（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

× ▲湯島盛產白蘿蔔（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

湯島上的貓咪們生活的步調非常慵懶，經常看到牠們到處睡大覺的萌樣，湯島上的貓咪們過著由島民輪流供養的好命日子，因此這一大票浪貓們非常親人，看到人總是很熱情地貼上去企圖蹭飯，讓湯島成為很有人氣的貓島！「貓島旅人」專門在IG＠cat_island_traveler分享湯島喵喵的照片，記錄了浪貓們的各種可愛面貌，從照片中不難看出每隻貓身材圓滾滾，受到居民相當好的守護呢！



▲有機會千萬別錯過這座可愛的貓島（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

× ▲有機會千萬別錯過這座可愛的貓島（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

▲當他看到3隻貓擠在一起，白貓還睡成一團的模樣，突然冒出一個想法！（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

× ▲當他看到3隻貓擠在一起，白貓還睡成一團的模樣，突然冒出一個想法！（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

日前，貓島旅人注意到一旁有三隻貓靠在一起睡得很香甜，尤其白貓的身體蜷曲成一個完美的「圓」、呼呼大睡中，看到此畫面令貓島旅人突然靈機一動，他看著白貓有如麻糬般的形狀，接下來拿出橘子很順地放在白貓身上，下一秒白貓彷彿變身成日本的「鏡餅」，乍看之下是不是有87%像呢？趕快來看看影片！





一秒變鏡餅的KUSO影片分享到IG，收到許多網友留言說：「可愛的貓鏡餅！」、「麻糬無誤！」、「我想當那顆橘子www」、「貓咪果然是液體做的！」鏡餅是由兩塊圓形麻糬疊在一起、最上面放上橘子，是日本新年用來祭祀神的糕餅，祈求新的一年圓滿豐收，因此經常在新年看到日本飼主讓貓頂橘子的舉動，甚至還有廠商推出專給貓咪戴的鏡餅頭飾。愛貓人士有機會千萬別錯過這座愜意的貓島，還想看更多可愛湯島貓歡迎追蹤貓島旅人IG！最後提醒飼主對貓來說柑橘類的水果的味道會產生過敏、甚至是中毒反應，請注意不要讓貓誤食！（編輯：楊釆蓉）

▲隨後放上一顆橘子（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

× ▲隨後放上一顆橘子（圖／IG＠cat_island_traveler授權）

▲登登登登！馬上出現「鏡餅」（圖／IG＠cat_island_traveler授權）