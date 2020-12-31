最命運多舛的狗！多多十年內搬八次家　日前竟意外走失

請為牠找到回家的路！牠，在十年內搬了八次家，現在還不知道落腳何方？

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▲（圖／明志科大動物生命關愛社授權）

× ▲（圖／明志科大動物生命關愛社授權）

牠叫做多多，另外一個名字是來福，從新北市泰山區明志科大被送養出，目前已經10歲了，照理應該要安享晚年的年紀，卻持續浪跡天涯！明志科大動物生命關愛社持續追蹤送養出的狗狗，發現多多在十年內竟然被送養了八次！



▲（圖／明志科大動物生命關愛社授權）

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多多並不是因為行為不良被送養，反而是送養牠的飼主都捨不得親人的牠欠缺一個可以終老的家，當飼主因為身體不好想送養牠時，為牠找尋下一個環境，於是，牠就繼續搬家到下一個城市；從繁華的台北市，到新店山區，再搬到山明水秀的花蓮玉里，以為可以在鄉間養老了，卻因為太親人了，竟然跟著徒步環島旅行的旅人前往台東、高雄。



▲（圖／明志科大動物生命關愛社授權）

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明志科大動物生命關愛社追蹤發現，這位旅人將此經歷寫在社群網站，與外國旅人不同的是，多多終究沒有家，沒有人將牠帶回家！多多最後出現的時間與地點是2020年11月21日在高雄市苓雅區中山二路與青年二路的中油加油站旁的停車場。旅人將牠喚作『來福』，這麼親人的多多，其實不管怎麼叫牠，也都是衝著你搖尾巴討摸摸吧！



▲（圖／明志科大動物生命關愛社授權）

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明志科大動物關愛社期盼能找回多多，拜託大家一起為多多找到回家的路，多多是20公斤，已絕育身形修長的長毛長腿公狗，特點是黑背棕色毛髮嘴邊泛白。走失時頸部配戴黃色項圈，身上也有晶片，如果有人發現牠，拜託請拍照想盡辦法將牠留下，將會致贈酬謝金一萬元！連絡電話0963-169518曾先生、0908-076567藍先生。