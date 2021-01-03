「調皮金金」從小不改破壞狂壞習慣　呆萌臉：「EY嗎？」

大家都知道幼犬通常比較淘氣，有沒有聽過這句話「小時候皮不是皮」，真的是這樣嗎？一起來看看日本金金的案例！推特@koha170405是一隻黃金獵犬小春（こはる）的社群帳號，女主人分享小春從小到大的可愛一面，小狗時期經常蹦蹦跳跳的玩瘋了、還喜歡亂咬衛生紙把這件事當成一種樂趣，主人雖然當下立刻糾正、還心想包容一下幼幼、等長大就會好轉；但沒想到的是今年3歲的小春，仍不改破壞狂的壞習慣。

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▲長大的小春：你很意外嗎？（圖／Twitter@koha170405）

× ▲長大的小春：你很意外嗎？（圖／Twitter@koha170405）

金金小春在小時候被主人逮到爆咬衛生紙的一幕，小春嘴上叼著證據，一臉呆萌望向主人似乎在說：「咦？為什麼一直看我？」面對幼幼不懂事，主人包容這一切，卻沒想到長大後情況越演越烈，3歲的小春壞習慣完全沒改善、經常亂咬衛生紙，甚至乖乖待在案發現場，直視主人的表情就像說：「主人妳很EY（意外）嗎？」可愛的表情讓主人實在是沒辦法對牠大發雷霆……



▲主人你看本汪的豐功偉業（燦笑）（圖／Twitter@koha170405）

× ▲主人你看本汪的豐功偉業（燦笑）（圖／Twitter@koha170405）

小春對於自己所做的「破壞豐功偉業」、似乎感到沾沾自喜，對著主人就是一個極燦爛的微笑，主人也只能將照片分享到推特討拍，許多網友看了笑說：「小時候皮長大還是皮XD」、「妳能拿我怎麼樣？」、「我家狗也是這樣」、「這表情……想生氣也難啦！」、「長大一樣屁XD」、「長大撕得更碎！」如果發現家中狗狗愛亂咬，還需要飼主多加注意是否有誤食的情形，有任何異狀請盡速看醫生。（編輯：楊釆蓉）

▲主人感到頭痛！（圖／Twitter@koha170405）