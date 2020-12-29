提款被路人狂看！男轉頭飆罵 「超糗真相」曝光：快氣死
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 13:58:33
許多人在ATM提款的時候，會小心按密碼以防他人偷窺。不過，昨（28）日晚間，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，他到銀行提款機領錢按密碼時，旁邊有位男子餘光不斷偷瞄，他氣得直嚷「先生，請勿偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌」，豈料真相曝光卻讓他當場糗翻。
原PO表示，到銀行提款機領錢按密碼時，旁邊站了一位男子，「結果我餘光看到他頭時不時的一直往我這裡靠過來，一看就是心懷不軌，而且我餘額剩587塊，怎麼可以讓你看到？」原PO一時緊張，就一直手誤輸入錯誤的密碼。這時他很不高興，看著一旁的男子說「先生，請勿偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌！」豈料，對方回應「我是ATM維修人員，我想說這台就故障了，你卡就插不進去，還一直按密碼，所以我才一直看你到底在幹嘛啊」，原PO瞬間糗翻直呼「拍謝拍謝，我整個誤會了」，笑稱「到底『故障中』怎麼會寫這麼小啊！氣死」。貼文曝光之後，隨即笑翻一票網友，且紛紛回應「蠻好笑的」、「你在搞笑喔」、「你是在玩按鍵吧」、「你是不是上次拿健保卡要提款那個人」；然而也有不少網友質疑文章的真實性，「幻想文」、「現在的人！怎都喜歡說故事！」「老實承認這個故事花多少時間編出來的」。（編輯：賴詠璿）