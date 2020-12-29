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網瘋傳「台灣寶可夢」照！老外曝慘痛經驗：遠離保命

The China Post/綜合報導

2020-12-29 23:30:00

▲台灣藍鵲雖然顏色鮮豔，十分美麗，卻因為牠著名的壞脾氣近期讓許多愛攝影的外國人直呼：遠離保命！（圖／取自u/Saibotnl1/Reddit）
▲台灣藍鵲雖然顏色鮮豔，十分美麗，卻因為牠著名的壞脾氣近期讓許多愛攝影的外國人直呼：遠離保命！（圖／取自u/Saibotnl1/Reddit）
根據The China Post報導，台灣藍鵲雖然顏色鮮豔，十分美麗，卻因為牠著名的壞脾氣近期讓許多愛攝影的外國人直呼：遠離保命！
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其中一名外國網友在美版PTT論壇Reddit上分享了一張生動的藍鵲照，卻因為牠眼神中的殺氣，讓其他外國網友相當害怕。
一位網友關心地回覆，「據我所知，這個攝影師應該即將被這隻藍鵲攻擊。」

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▲ 一位網友關心地回覆，「據我所知，這個攝影師應該即將被這隻藍鵲攻擊。」（圖／取自u/Saibotnl1/Reddit）
藍鵲凶惡的眼神也讓其他網友害怕地問：「為什麼這隻鳥看起來像要把我的心臟挖出來當點心吃？」

網友們的回應引起共鳴，大家也紛紛開始分享親身與藍鵲互動的故事。

其中一名網友說道，自己曾經因為吃午餐時沒有分享給一旁惡狠狠的藍鵲，隔天慘遭報復，藍鵲引來其他四隻夥伴，趁他吃飯時不斷的攻擊他。

另一位網友也分享，以前有隻藍鵲喜歡在他的母親家後方築巢，而每年母親只要踏出門就會面臨藍鵲刻意低空飛過，作勢攻擊的挑釁舉動。

由於藍鵲在澳洲也非常常見，澳洲的網友也開玩笑的表示藍鵲真的是「鳥類的謀殺犯」。

其他人卻指出藍鵲不可爭辯的美，並稱他們為「台灣寶可夢」。
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