網瘋傳「台灣寶可夢」照！老外曝慘痛經驗：遠離保命
The China Post/綜合報導
2020-12-29 23:30:00
根據The China Post報導，台灣藍鵲雖然顏色鮮豔，十分美麗，卻因為牠著名的壞脾氣近期讓許多愛攝影的外國人直呼：遠離保命！
其中一名外國網友在美版PTT論壇Reddit上分享了一張生動的藍鵲照，卻因為牠眼神中的殺氣，讓其他外國網友相當害怕。一位網友關心地回覆，「據我所知，這個攝影師應該即將被這隻藍鵲攻擊。」
藍鵲凶惡的眼神也讓其他網友害怕地問：「為什麼這隻鳥看起來像要把我的心臟挖出來當點心吃？」
網友們的回應引起共鳴，大家也紛紛開始分享親身與藍鵲互動的故事。
其中一名網友說道，自己曾經因為吃午餐時沒有分享給一旁惡狠狠的藍鵲，隔天慘遭報復，藍鵲引來其他四隻夥伴，趁他吃飯時不斷的攻擊他。
另一位網友也分享，以前有隻藍鵲喜歡在他的母親家後方築巢，而每年母親只要踏出門就會面臨藍鵲刻意低空飛過，作勢攻擊的挑釁舉動。
由於藍鵲在澳洲也非常常見，澳洲的網友也開玩笑的表示藍鵲真的是「鳥類的謀殺犯」。
其他人卻指出藍鵲不可爭辯的美，並稱他們為「台灣寶可夢」。更多新聞請看The China Post