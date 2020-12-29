內政部「未來公文」要幫發豬肉產地貼紙　藍營為里長叫屈

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萬美玲也痛批，有關萊豬進口的9項行政命令在12月24日才在立院表決通過，但是內政部卻早在12月3日發公文給縣市民政局，顯見內政部發布的是「未來公文」，明顯藐視立法院的審查權，行政院各部會為配合蔡英文總統的政策，所有的政策上路毫無章法，該查廠不去查廠、查驗人力也明顯不足。
與會的桃園市瑞慶里黃欣韻里長表示，里內有成立社區關懷據點，專門負責供餐給社區內的長輩，但是現在政府也要求這類關懷據點，必須標示肉品產地，她直言里長根本沒有能力分辨肉品產地。
記者會中，中華民國村里長聯誼會總會長楊鑫坤發表聲明指出，政府不該帶頭違法，食安法規定食品都要有朔源和生產履歷，為何萊豬不用標示清楚；不該由村里長為傷害百姓健康的政策背書，讓店家百姓誤認里長執行錯誤政策；呼籲政府盡快把進口萊豬標示清楚，才能正本清源；有能力的政府不會只管下游、不管源頭，造成社會亂源害和沒必要紛爭、重大社會成本；相信總統蔡英文應該有聽進基層百姓聲音，能做出順應民意的正確決定。
針對立委質疑，內政部回應指出，衛福部為協助食品業者落實豬肉原產地標示，提供標籤貼紙供商家標示張貼，以供民眾方便選擇。為讓全體國民吃得更安心，讓國人能清楚原料產地，故本部配合宣導，又考量無自治會的攤商不易取得相關標示貼紙，所以在日前請各地方政府轉請村里長協助發送豬原料產地貼紙給需要的攤商。標籤貼紙內豬原料產地須由商家自行標示，村（里）長僅協助提供標籤貼紙，並不需要確認豬肉產地，並未課予村（里）長相關責任。