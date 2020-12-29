吃buffet超難回本！服務生揭「3地雷」別拿：內行都不選
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 15:18:36
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享有服務生透露，內行人到吃到飽餐廳絕對不拿的「3道料理」。
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。然而她就指出，有服務生透露，有些老饕對食材特別有研究，拿取食物都有一套哲學，其中「3道料理」是他們到吃到飽餐廳絕對不拿的，讓老闆一眼就能認出是內行人！第一道為「燒烤醃肉、醃魚」，她透露餐廳內燒烤過的肉類一般都是醃製過的，所以大部分人會看中其味道和口感而挑選之。但她解釋，這些肉並不如一般肉新鮮；若將調味料抹乾淨之後，可以發現有些肉品質已經不太好，吃多了還容易拉肚子，內行人一般都不會拿，更不會去吃。
第二道為「蛋糕甜品」，她指出蛋糕很容易讓人有飽足感，享用完後再吃其他美食，肚子早已沒有空間了！此外蛋糕和甜品的成本，一般都較低，故行家會認為這些可吃可不吃，也不喜歡在吃到飽餐廳享用甜點或蛋糕。第三道則為「豆奶」，她表示豆奶是容易讓人有飽足感的食物，且熱量很高、不容易消化，即使能讓你吃飽，但還沒有回家可能就需要找地方排出來了，有吃等於沒吃，因此成為不少老饕最不願意拿取的料理之一。（編輯：陳雅雲）