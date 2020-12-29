中苗竹3縣市一期作實施停灌 農委會最高每公頃補償9.3萬
記者賴志昶／台北報導
2020-12-29 15:56:17
旱災中央災害應變中心今（29）日宣布，經評估台中、苗栗及新竹地區水庫蓄水量無法完全滿足明年第一期作農業用水，決定上述地區水庫灌區2萬8千公頃農田明年第一期作實施停灌。對此，農委會表示，為配合停灌實施補償措施，提出每公頃補償9.3萬元、8.2萬元等兩種補償辦法，以協助受影響農民及相關產業度過56年來最大的旱災。
農委會強調，今年10月底前無颱風侵台，為1964年以來首次發生，且6月至今各水庫集水區降雨量為歷史平均值2至6成，水情吃緊，農委會農田水利署及管理處自7月起，即積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪流灌溉、啟用備用水井等應變措施後，水情仍持續嚴峻；因此，今日旱災中央災害應變中心評估後，研商決定台中、苗栗及新竹地區水庫灌區2萬8千公頃農田明年第一期作實施停灌。農委會表示，此次停灌補償措施為公告停灌範圍內的實際耕作者；補償措施分為兩種樣態，一是不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；二是不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元；農民可自行選擇申報其中一種樣態。
農委會說明，停灌區內農民可於受理申報期間（1月7日起至1月26日，假日無休），攜帶並填寫︰身份證（或戶口名簿）、印章（或簽名）、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關文件，至各管理處工作站申辦；各管理處也會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。農委會進一步說明，針對此次受停灌影響的育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，也有相關救助措施；另外，如果農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。