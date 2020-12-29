韓國人不想來！嗆台灣「比較落後」 網反認同：沒一項贏
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 16:25:03
台灣與韓國過去曾經並列為亞洲四小龍之一，在許多產業佈局也呈現競爭的關係，不少台人習慣把韓國拿來當作比較的對象。就有位網友透露，自己與韓國客戶聚餐時，對方抱怨要不是為了工作，其實不想來台灣，未來也絕對不會來定居，認為台灣比韓國落後，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露自己因為工作往來關係與韓國人聚餐，結果席間一位韓國人抱怨，要不是因為工作的關係他其實沒很想來台灣，未來更不可能在一個比韓國落後的國家定居。這番話讓原PO大為感冒，直呼自己去過幾次韓國旅遊，「沒感覺韓國比台灣進步到哪兒去」，詢問大家「為何韓國人會認為台灣比韓國落後」？文章一出掀起熱烈討論，不過許多網友認為台灣確實比韓國落後，紛紛留言回覆說，「事實上比大都市真的弱」、「首爾的確屌打台北啊」、「事實啊，台灣現在經濟科技文化沒有一項贏韓國吧」、「就真的比較落後」、「 比較可惜的是以前我們是贏的，後來被迎頭趕上」、「台灣車子還做不出來，人家現代、起亞整天贊助nba」、「我比較想知道你為什麼會有台灣比韓國先進的想法」、「韓國有電影音樂服飾汽車，手機電器家電輸出全世界」。不過也有網友不以為然，「韓國生活很辛苦，風景醜沒地方去，只能看電視」、「首爾建築也很醜，和韓國人外型一樣一直複製」、「防疫我們贏吧」、「台灣超商便利度真的海放韓國」、「我們有台積電」、「台灣日子應該過得比韓國爽啦」。（編輯：倪浩軒）