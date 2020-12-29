博愛座就該給老人？公車司機怒逼「年輕男」讓位 眾氣翻
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 16:55:28｜2020-12-29 17:02:02
近來台灣社會針對博愛座的「讓位」問題，又發生一些爭議。就有一名女網友目擊公車司機在上對著年輕人猛唸「博愛座本來就是給老年人坐的」，然而被逼讓座的年輕人疑似有「身心障礙」，也讓女網友忍不住槓上司機，更引發網友熱烈討論。
一名女網友在臉書《爆怨公社》上控訴，「一早就對公車司機唸了一頓，因為他為了讓老人家坐博愛座，一直唸要年輕人讓位，結果某位年輕人一直沒有反應，被說了很久才站了起來」，被讓座的老人家也向年輕人表示感謝，沒想到司機又開口「博愛座本來就是讓老年人坐的，不用感謝他」。原PO隨後觀察發現，這位被迫讓座的年輕人，站在一旁不斷搖頭，不禁心想「感覺就是身心有狀況的小孩，讓人看了很不忍」，隨後在準備下車時與司機溝通，「剛剛那年輕人好像有身心障礙，站在旁邊一直搖頭，你知道嗎？博愛座是每個人都可以坐，身體不舒服的年輕人也可以坐，不一定要讓坐，你的觀念不對，一直強迫人家讓位不對，我會去你公司投訴你，請他們好好宣導」。
原PO最後也拍下車牌，向客運公司客訴建議，司機才發覺嚴重性，「當下似乎知道那位年輕人有狀況」，也向原PO道歉，但她認為「道歉的對象，應該是那位被司機傷害的年輕人。司機的做法太偏激，心態是好的，但做法是錯的」，也呼籲大家「此文不是要公審司機，是想強調，博愛座是每個人都可以坐，沒有特定人士才能坐」。貼文曝光後也掀起熱議論，不少網友也紛紛感嘆，「有些身障礙者，外表看不出來的」、「情緒勒索座」、「就因為這樣，更多時候博愛座是空著沒人敢坐的，超浪費」、「全面廢除博愛座吧！只會變成倚老賣老的工具」。（編輯：潘毅）