男友偷吃被抓到！她因「這理由」再給機會 全場一聽譙爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 16:57:41
男女交往總會經歷許多風風雨雨，一些價值觀或生活習慣不同還可以努力磨合，但若出軌劈腿被抓到，一般都是被感情死當的結局了。就有位女網友透露，小8歲的男友偷吃被抓包，但她覺得男友對自己很好，且畢竟年紀還小所以選擇原諒，想不到結果男友卻又再次偷吃。文章引發熱議，許多網友紛紛直呼，「年紀小跟偷吃兩碼子事」，認為原PO的觀念也有問題。
有位女網友在臉書社團《靠北男友2.0》發文表示，自己和男友在一起兩年了，男友比自己小8歲，因此一開始許多人不看好，家人朋友都反對。但原PO透露交往以來，男友對自己很好，「幾乎有求必應，不管什麼時候只要我肚子餓了他一定會出去買東西給我吃，身體不舒服他也一定會陪在我旁邊，平常任何事情幾乎都是我說了算」。可惜幸福總是短暫，原PO後來無意間看到男友手機，發現男友在外面偷吃。男友被抓到後就向原PO道歉，更承諾再也不會了。原PO一時心軟，想說男友對自己很體貼很照顧，年紀還小，還沒玩夠，所以就再給他一次機會。
結果男友卻再次偷吃被抓包，讓原PO無奈感慨果然偷吃是有一就有二，直言男友「如果每個月讓我不用工作還有錢花，可能還可以睜一隻眼閉一隻眼，但他經濟狀況又不是很好」，最後詢問大家「這樣的人還值得繼續在一起嗎？我已經34歲了還要這樣浪費時間嗎？」
許多網友在底下吐槽原PO，紛紛留言回覆說，「年紀小跟偷吃兩碼子事，取決尊不尊重妳而已」、「這跟年紀是沒有關係的，而是妳對他而言是重要的嗎？他對這段感情是認真的嗎？」、「睜一隻眼，閉一隻眼的結果，通常是把自己弄到全瞎」、「都34歲了，還在幻想什麼」、「妳都34歲了還那麼不會想...可見妳也有問題」、「為了錢能委屈？原PO挺酷的呢」、「只要讓你不用工作有錢花，你就可以接受對方偷吃？別再做白日夢了好嗎」、「這什麼價值觀啊？妳還是單身好了」。（編輯：倪浩軒）