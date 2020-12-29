賴峰偉福利大放送　元月1日起設籍澎湖身障者搭機3.5折

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，惟為照顧本縣居民，依本縣議會建議應比照109年度起實施65歲以上老人和12歲以下幼兒3.5折優惠航空票價辦理。

▲離島建設條例設籍離島居民享有最高7折優惠，因此65歲以上老人和12歲以下幼兒都享有3.5折優惠航空票價。（圖／記者張塵攝，2020.12.29）

為此，縣府在縣議會的全力支持下，自110年度1月1日起編列補貼預算，讓設籍澎湖的

，搭乘國內定期航線之空運航班往返於戶籍地與台灣本島之間者(含高雄往返七美/望安航線)，比照65歲以上老人及未滿12歲兒童享有3.5折票價。

旅遊處表示，為了讓民眾不用來回奔波辦理補貼手續，縣府已與各航空公司辦理簽約程序，凡符合補助資格之身心障礙者及其必要陪伴者，於超商、各航空公司官網或機場臨櫃購票、搭機時出示身心障礙證明、身分證或戶口名簿等證明文件，即可享有票價優惠，以落實縣府施政美意。

旅遊處再次提醒，於簽約後航空公司尚未完備相關作業流程期間，或於超商、航空公司以外其他銷售通路購票未享有優惠，又或持110年1月1日前購買有效機票，於110年度搭乘，亦視為補貼對象，可於年度內搭機後並攜帶登機證、身心障礙證明、身分證或戶口名簿(正本)及存摺影本等證明文件逕至縣府辦理補貼申請。設籍本縣身心障礙者及其必要陪伴者一人應同時辦理