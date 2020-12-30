房市／剛需撐打房反而漲 八德擴大將破2字頭
財經中心/綜合報導
2020-12-30 08:00:00
八德區是桃園往返雙北的門戶，擁捷運等公共建設題材，加上新建案林立，成為自住客鎖定的區域之一，剛性需求太過強勁，不畏打房壓力，房價持續往上飆升，尤其是1字頭房價的八德擴大重劃區漸漸消失，往2字頭邁進。
八德區分兩大生活圈，大湳廣豐和擴大重劃區，大湳廣豐以廣豐新天地及大湳商圈為中心，鄰近桃園、龜山，近大湳交流道，未來將有桃園捷運綠線G4和G5站，生活機能較完善，房價略高，依八德地政事務所統計，一年來新成屋交易單價為20-23萬，中古屋則為15-19萬。擴大重劃區則未來有捷運綠線G1和G2站，因重劃區發展未臻成熟，新成屋房價約16-21萬元，中古屋則於13-18萬元間。過去擴大重劃區因1字頭房價相對親民，吸引不少首購族等自住客移入，其中福興里和興仁里因人口數太多，桃園政府更規劃拆分新的里，顯見居住需求強勁。信義房屋八德豐德店店長王憲正表示，八德剛性需求暢旺，因以自住為大宗，即便政府祭出打房措施，房價不降反漲。
王憲正近一步說明，政府的打房措施確實會影響到約2-3成買方，對於購屋態度較為遲疑，但擴大重劃區房價仍直線上升，主要來自於供不應求，屋主持續看好後勢而惜售。其實八德擴大重劃區推出後，曾在2016年歷經房地合一稅制時大跌，王憲正說，當時不少投資客趕緊出場，因此，經過當時那波洗牌之後，此時擴大重劃區投資客減少，自住客居多，或口袋較深的置產客，因此，鮮少有急售的壓力，導致擴大重劃區價格往上漲，甚至屢創新高，今年第四季平均房價恐破2字頭。