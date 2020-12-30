房市／蛋白區新屋價格漲 反助台中這區強吸自住客
財經中心/綜合報導
2020-12-30 08:30:00
信義房屋統計台中各主要行政區實價登錄資料，今年前三季與去年同期相較，住宅均價漲幅最顯著在西區，達12.5%，且住宅交易量也有微幅增加。究其原因，台中蛋白區的重劃區房價漲勢凌厲，幾乎追上市區，反讓不少自住客考慮市中心中古屋的意願提高；再加上大台中整體房市熱絡，高資產客戶也選擇市中心地段購置高總價住宅或店面，才使西區價量齊揚。
實價登錄資料顯示，西區今年前三季住宅均價26.3萬，與去年同期23.36萬相較，漲幅12.5%；交易量部分，今年前三季1262件，也較去年1212件略微增加。是各主要行政區中，均價漲幅最顯著，且價量齊揚的區域。信義房屋西區美村店店長吳秉峻表示，今年以來房貸利率築底，許多自住客認為是進場的好時機，紛紛出手買房，之所以西區交易量上揚，主要原因在於自住客買房最重視包括交通、學區等生活機能，加上西區擁有科博館、美術館、綠園道，居住氛圍舒適，一旦自住客考量外圍重劃區房價也漲得兇，幾乎快追上市中心價格，且新成屋公設比高，願意對屋齡稍做妥協而買在市區的比率大增。
據他觀察，一般自住客對於西區總價1500萬以內，屋齡介於10至15年間電梯大樓產品，指名度與接受度最高，一有釋出通常都相當搶手。至於價格方面，吳秉峻表示，西區素地少，新推案不算多，中古屋的釋出量一向也少，因此只要一有釋出，在房市熱絡的大環境下，更容易以較高的價格成交，進而墊高均價。