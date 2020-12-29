年輕妹相親開「4基本條件」！過來人曝原因：家長也會看
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 19:34:46
許多現代人忙於工作，少了機會認識異性，隨著年齡逐漸增加，長輩也會著急地安排相親。日前就有男網友參加多次相親，卻發現25到30歲區間的女方，都不約而同提出類似的「4項基本條件」，過程也引發關注。
一名男網友於PTT分享近期遭遇，「最近相親了幾位25~30歲的女生，長相身材、學經歷都一般等級，不過她們都不約而同開了4個基本條件，一、要有百萬名車；二、3房1廳2衛是基本；三、不能禿不能醜還要顏值保養；四、年薪百萬基本」。這樣的默契也不禁讓原PO感嘆，「我承認台灣男生可以讓女生一點，但也不是卑微的保護照顧女生，真心覺得台男好可憐...不是應該女生一起努力奮鬥嗎？現在女生都覺得這樣是基本條件了嗎？」
貼文曝光也引發討論，眾多網友也吐槽「有這條件的男生也不需要相親吧」、「有這種條件的其實也輪不到她們挑」、「原來這些條件變成基本了，看來要單身一輩子了」、「世道就是如此」。另外也有人分析背後原因，「25～30女生個性好，或是不看車房的早就被人追走了，哪需要相親」、「為何她們在這適婚年紀男多女少的環境下，還需要相親找對象，可以好好思考一下」、「未滿三十有要求正常，女生不提女方家長也會看」、「這條件很正常啊，加油吧不然單身也不錯」。（編輯：潘毅）