不該年初去鴻海？他收錄取信超猶豫 內行猛勸：別白做工
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 21:14:21
年底轉職對不少上班族來說是必須考量到「年終」和「未來職涯」的考驗，近日就有一名網友接到了鴻海集團的offer，希望他一月就能開始上班，但他卻因為一句「不要年初進鴻海」的傳言相當苦惱，原因在於擔心日後福利、獎金都得再等一年才能達到「工作需滿一年」的基本要求，話題也掀起網友討論。
日前在PTT上就有一名網友提到自己的友人收到了鴻海的offer，不過對方卻希望他能等到明年年初再報到，這就讓他相當苦惱，擔心如此一來自己的年資會因為不滿一年，而只能乖乖的領月薪、年終和福委會補助等，其他過年前的績效獎金、股票分紅和尾牙抽獎將與他無緣。而該篇文章曝光後，許多網友也針對「不該年初進鴻海」的說法進行討論，有網友就建議原Po好友應該趁著元旦進去，若在1月1日後入職恐怕未來福利就得「多等一年」、「如果願意白做一年，隨時可以；前年滿一年才算一年」、「1月上班？待業就沒差，轉職的話也是要先拿年終才走吧」。此外也有疑似員工的網友分享「當年1月12日到職，會計1月6日關帳，福利都會慢同期一個會計年度，超衰！」，另外也有不少網友則安慰表示公司福利制度運作方式可能有不同作法，或許進了內部再行詢問會是比較保險的作法。（編輯：楊智傑）