NOW早報／網購能買台灣豬標章？中央畜產會：勿以身試法

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因應萊豬叩關，農委會先前推出需經過申請的「台灣豬證明標章」，由畜產會登記為商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案；而由衛福部提供免審核的「台灣豬貼紙」則是不須檢驗證明，任由民眾自官方網站下載，不過網購平台上卻出現許多業者販賣五花八門的貼紙標章，這也讓外界質疑中央畜產會的標章公信力，民眾更是看得一頭霧水。
今日天氣／氣溫溜滑梯！晚起寒流迅速南下 北東降雨增
昨（29）日白天是寒流南下前的空檔，東北季風稍減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區及西半部山區有零星降雨；清晨低溫約17至20度，白天除了桃竹苗高溫僅21至23度，其他地區高溫都在25度以上。雖然白天天氣穩定，但今晚起隨著鋒面通過及寒流迅速南下，天氣將驟變，氣溫開始下降，今（30）日晨起降溫更為劇烈，各地氣溫呈現持平或是下降的趨勢，到明（31）日清晨在中部以北及宜花地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度，提醒您注意氣溫的迅速變化，並建議早上出門時就先準備好禦寒衣物；降雨狀況方面，北臺灣明晨起降雨機率提升，一整天有斷斷續續的雨勢，花東雲量偏多也偶有雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣。
另外要特別提醒大家風力方面的變化，今晚風力將由北往南迅速增強，預計在短短6至12小時內，風力會從平均風5至6級陣風8級增強到平均風8到9級陣風11級，到了明天清晨，臺灣各沿海空曠地區及各離島將有8至11級強陣風，海面浪高可達5至7米，這種狀況較少見，容易造成輕忽及危險；另外在中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，提醒海上作業、海邊活動務必特別注意安全。
中職／第六隊高雄來了！吳志揚跟陳其邁相見歡
中職聯盟昨（29）日，由會長吳志揚特別南下高雄，拜會高雄市長陳其邁，雙方針對中職第六隊落腳高雄，進行意見交換。吳志揚會長除了將加盟辦法，完整說明外，更進一步說明，目前臺灣職業運動的經營現況。
陳其邁市長則是表達，未來捷運黃線將行經澄清湖棒球場，希望能將球場腹地納入站體周邊規劃，爭取企業聯合開發，相信不久的將來，到高雄澄清湖看比賽，將會更便捷。
2020年最好看台劇出爐！第1名由這神劇奪下
2020年進入尾聲，即便面臨新冠肺炎來襲，台劇仍克服重重困難拍攝、播出，這一年有不少受矚目的台劇，造成一股風潮甚至捧紅不少新星，《NOWnews今日新聞》為您做出民調，「您心目中2020最好看台劇是哪一部？」第一名與第二名只相差16票，來看看是哪部神劇勝出！
第一名：《想見你》1488票
由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》，開播以來因推理懸疑的劇情受到廣泛討論，陳韻如的死亡謎題、如何穿越，引領觀眾在反轉不斷的燒腦劇情中抽絲剝繭。許光漢在劇中飾演帥氣高中生李子維，也讓他人氣暴漲，成為當紅炸子雞。許光漢因此入圍金鐘獎最佳男主角，柯佳嬿更是靠此劇奪下今年金鐘獎最佳女主角，抱得第二座視后。《想見你》也被票選為2020年最好看的台劇，眾望所歸！
黎智英辭壹傳媒主席 非執行董事葉一堅接任
香港壹傳媒創辦人黎智英，日前被控違反《港版國安法》與詐欺罪遭警方逮補，壹傳媒昨（29）日宣布，黎智英辭任壹傳媒主席兼執行董事，現任非執行董事葉一堅則接任董事會主席。
壹傳媒公司昨日宣布，黎智英辭任壹傳媒主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務，由現任非執行董事葉一堅接任董事會主席一職獲董事會同意。
電梯為防疫貼「塑膠膜」適得其反？醫曝真相：病毒留更久
近期新冠肺炎疫情又再度於全球掀起波瀾，不少國家也紛紛祭出防疫規範，民眾也再度重視生活環境衛生。然而許多社區大樓電梯，都會將按鈕貼上一層塑膠膜，專業醫師也打臉：「這種方式恐怕會讓細菌存活更久的時間」。
「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」在粉專指出，自己參考了國外相關研究數據，並整理出新冠病毒可以在各類物品上存活多久時間，分別為「玻璃最多長達5天、塑膠72小時、不銹鋼48小時、紙板24小時、衣服1至2天、銅4小時，而氣溶膠則約2到4小時」。（編輯：王柏文）