前世情人無誤！爸遭女童「無情進攻」　下秒變銅人穴道圖

有人說女兒是每個爸爸上輩子的情人，許多老爸在女兒犯錯時總是特別溫柔、不忍責罵。近日就有一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》分享一段老公與前世情人的「戀愛日常」，只見影片中的女童毫無顧忌的往爸爸身上出手「進攻」，一旁的老爸卻不為所動淡定的滑手機，逗趣的畫面曝光後也讓不少網友直呼「果然對女兒的愛無極限！」。

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原PO貼出這段影片，還忍不住幽默表示「想騙你們生個孩子，但是說服力太低了」，只見畫面中原PO身穿小洋裝的女兒，專注地將手中的貼紙一張張的往躺在床上滑手機的老爸身上貼去，整張床更鋪滿了許多還沒貼完的「貼紙彈藥庫」，而一旁的老爸全身上下都被貼好貼滿，整張臉更是只剩用來看手機螢幕的眼睛沒被覆蓋住。

▲這名淡定老爸任由女兒將貼紙貼滿全身的畫面，讓眾人看了也忍不住噴笑。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

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曝光後，大批網友也紛紛爆笑回應「這是中醫銅人穴道圖吧」、「爸爸已放棄拒絕」、「爸爸眼神死」、「還好是女兒，兒子可能早就被打到黏在牆壁上了…」、「可愛的女兒要怎樣都無所謂」、「有夠淡定的啦」、「爸爸就是貼紙簿啦」。

不過也有看到被貼滿貼紙的「大型人體標本」直喊不舒服的網友就留言表示「太密集了！暈」、「我有密集恐懼症…」、「這我不行」、「以後家裡不准買貼紙！」。（編輯：楊智傑）