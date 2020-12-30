為何「公務員猝死率」高於科技業？知情人揭露關鍵差異

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這位網友在網路論壇PPT Gossiping板上PO出一篇「為什麼公務員猝死，比科技業高」的文章表示，「常常看到新聞，某某員警熱愛運動，結果年紀輕輕猝死在警局，或者某某公務員上台演講，在大家眼前昏倒不治，但是我搜尋科技業，以台積電來說，全台超過五萬名員工，搜尋猝死台積已經是數年前的文章了，更何況其他科技業，為什麼科技業高工時又要輪班，上班死亡率遠比公職低呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「因為文組的官比理組的老闆有更多不合理的要求」、「公務員也高工時啊」、「小官員自以為是CEO，弄些有的沒的，忙死下級單位」、「公家機關比較透明公開呀」，更有知情人點破了關鍵的差異認為「科技業雖然工作很累，不過科技業公司的工作全都是為了賺更多錢，比較不會浪費時間去做沒建設性的事。至於公務員的話當然很多工作都很輕鬆，但雜務太多又太多人可以管，因此得浪費更多時間應付很多很沒建設性的命令，對於責任感比較重的公務員就比較有可能過勞死」。
事實上，根據考試院的最新統計，去年因公撫卹的公務員共42人，較前年多17人，近四成是在辦公或出差時猝死。而近兩年公務員死亡原因，惡性腫瘤均位居榜首，心臟疾病排名第二，值得注意的是，輕生連續兩年都排在第三名。因此銓敘部也建議，對於工作壓力較大的公務機關，該機關應加強對員工心理輔導機制。（編輯：王柏文）