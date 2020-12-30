半夜有怪聲！他見冰箱磁鐵「同時掉下」直發毛：第二次了
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 08:42:20
許多人喜歡在冰箱門貼上各種磁鐵，不僅為冰箱增添造型，有的還可用來固定便利貼和常用的紙條。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，凌晨2點多的時候，聽到「喀噠」一聲覺得怪怪的，一看竟發現是冰箱上的磁鐵掉落地面，且是上下層磁鐵全部一起掉下去，讓他瞬間全身發毛，貼文曝光立刻引發熱議，釣出內行網友神解原因。
原PO表示，凌晨2點的時候還醒著，在房內聽到「喀噠」一聲覺得怪怪的，「因為11樓的半夜很安靜，這聲音聽得很清楚」，他好奇打開房門一看，才發現冰箱外面的4個固定用圓磁鐵、5個小矮人、7個卡通貼圖磁鐵，全都掉在地上，並稱「12點多去冰晚餐的時候，到關門都還在固定位置」，現在忽然都掉落在冰箱正前方，沒有噴飛的跡象，且今年已經是第2次了。原PO困惑地說「從剛才一直試怎麼同時上下層一起掉下去，用墊板從上層一次刮也沒辦法全部掉下來，想不透」，當下嚇得打電話給朋友，對方說他可能產生幻覺，「但我兩點聽到這聲音的時候，確定是清醒的」，面對這樣離奇的現象，原PO不禁懷疑是遇到靈異事件，好奇詢問網友「有專業領域的鄉民能幫解釋？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣回應「有鬼」、「冰箱要壞了啦」、「錄影試試」、「鬼片常會演的狀況劇」、「冰箱鬼」。對此，有內行網友推測可能原因「有漏電也有可能會這樣」、「你要不要檢查一下，冰箱會不會漏電」，也有網友認為「磁性應該都是比較弱的吧，冰箱壓縮機開或關時會有比較強的震動，應該是因為這樣把磁鐵震掉」、「磁性是會隨時間減弱的，所以你這狀況應該會越來越頻繁」、「壓縮機製冷時震掉的啦」，不過真正原因為何仍不得而知。（編輯：賴詠璿）