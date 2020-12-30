寒流來襲聽得見！像「強颱壓境」 專家揭起床保命3步驟
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 09:42:36
今（30）日由於鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，氣象局持續針對全台發布低溫特報，今、明兩天局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而昨日晚間開始降溫有感，尤其伴隨著大風呼嘯，不少民眾都回報半夜被風聲驚醒的經驗，還有網友形容宛如「強颱巨獸大軍壓境，恐怖的感覺」。對此，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也分享了寒流來襲時的起床3步驟，呼籲民眾注意身體。
氣象局預估，周四至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，今日將越晚越冷，今晚至明天清晨中部以北及宜花地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度，提醒民眾注意氣溫的迅速變化。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也在凌晨分享了氣溫宛如溜滑梯驟降的趨勢圖，手動加上去突破畫面邊際的向下箭頭，更是生動反映出有感降溫的心聲，讓大家會心一笑。另外天氣風險也提醒，寒流已經抵達家門口，如先前預報這波冷空氣「又急、又凍」，提醒民眾在寒流來襲起床時，建議做以下3步驟：
1.別急著掀棉被，先動動手腳。
2.離開被窩穿件保暖外套。
3.再喝杯溫熱水。
網友也紛紛在底下回報各地狀況，「瑞芳風大雨大，很有颱風的感覺」、「陽明山區像強颱巨獸大軍壓境，恐怖的感覺」、「跟本是北極圈的颱風南下...真的是極端氣候劇烈變化」、「桃園不久前下大雨，風非常的冰冷，現在外面持續刮大風」、「林口一小時掉了3.5度」。（編輯：倪浩軒）