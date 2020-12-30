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業務男被客戶炸喜帖！一開見「婚宴地點」臉綠：真的想吐

編輯中心/綜合報導

2020-12-30 10:23:43

20190525「2019凱道同婚宴」
▲每次要去參加別人婚禮時，最令人傷腦筋的就是紅包應該包多少。（圖/NOWnews資料照片）
每每要去參加別人婚宴時，最令人傷腦筋的就是紅包應該要包多少，而這通常要考量到交情以及婚宴場地有多高級而訂。近日，就有網友分享自己被客戶炸喜帖，但一看「婚宴地點」時，卻讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「原本大咖的客戶公司業績越來越差，比起去年來看根本天差地遠，還不斷的跟廠商要錢贊助，結果最近公司負責人的女兒要結婚也寄帖子給我這個小小的業務，目的根本是因為紅包。」
▲網友表示自己被大咖的客戶炸喜帖，讓他進退兩難。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友表示自己被大咖的客戶炸喜帖，讓他進退兩難。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
「結果拆開來看，竟然辦在W hotel，還真有錢，這種婚宴場地大家覺得我應該包多少？不要在那邊鬧以身相許，我對那女子沒興趣，聽說人到現場至少要包3600，是嗎？人不到可以包1600嗎，真的好想吐」。
貼文一出，網友紛紛回應「還真尷尬＝＝剛好是大客戶，不包不行」、「包600就好吧，你人沒到，對方也沒什麼資格要你出錢，這種強迫性的喜帖真的有夠討厭」、「人情喜帖啊...超討厭這種」、「會想在這裡請的，都有一點吧，不給應該也不會怎樣的」、「覺得辦在W飯店肯定有錢啊，覺得意思意思就好，人不要到，日後好相見」。（編輯：張嘉哲）
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