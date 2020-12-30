業務男被客戶炸喜帖！一開見「婚宴地點」臉綠：真的想吐
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 10:23:43
每每要去參加別人婚宴時，最令人傷腦筋的就是紅包應該要包多少，而這通常要考量到交情以及婚宴場地有多高級而訂。近日，就有網友分享自己被客戶炸喜帖，但一看「婚宴地點」時，卻讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「原本大咖的客戶公司業績越來越差，比起去年來看根本天差地遠，還不斷的跟廠商要錢贊助，結果最近公司負責人的女兒要結婚也寄帖子給我這個小小的業務，目的根本是因為紅包。」「結果拆開來看，竟然辦在W hotel，還真有錢，這種婚宴場地大家覺得我應該包多少？不要在那邊鬧以身相許，我對那女子沒興趣，聽說人到現場至少要包3600，是嗎？人不到可以包1600嗎，真的好想吐」。貼文一出，網友紛紛回應「還真尷尬＝＝剛好是大客戶，不包不行」、「包600就好吧，你人沒到，對方也沒什麼資格要你出錢，這種強迫性的喜帖真的有夠討厭」、「人情喜帖啊...超討厭這種」、「會想在這裡請的，都有一點吧，不給應該也不會怎樣的」、「覺得辦在W飯店肯定有錢啊，覺得意思意思就好，人不要到，日後好相見」。（編輯：張嘉哲）