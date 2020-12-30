進全聯防盜器狂逼！女崩潰「前幾天也遇過」　真相曝光了

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時老公走在原PO的前方，她就跟上腳步，正要下停車場時，店員竟追了出來，詢問他們是不是有東西沒消磁，並要夫妻倆去辦公室一趟，原PO無奈的說「我進門時就有逼逼叫了！然後我們剛剛就只買了2包菜，拿在手上，購物袋也是空的，我不知道是不是手機的關係？」另一個店員卻說「不然你手機拿去消磁？」一語讓原PO感到一頭霧水「沒錯！他要我手機去消磁！他要我手機去消磁！」這時老公突然大怒直呼「手機消磁就壞了啊！」
原PO向店員解釋，其實前幾天在別家店，進出時防盜器也都逼逼叫，「那請問我該怎麼辦？我總不能一直被叫住吧？我很困擾啊？請問現在我需要再跟你進辦公室嗎？」接著店員就放過他們了。原PO最後苦惱詢問「請問會一直逼逼叫到底是什麼問題啊？直接叫我進辦公室，我實在很傻眼啊！手機消磁是哪招？逼逼叫的標準程序是這樣嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「被人當做賊感覺不好」、「一般如果我走過有逼逼叫，我會在原地等店家來處理，不然直接走人怕被誤會」、「我會在進去時就一樣一樣試，看哪個東西被感應到，因為進去沒叫住你，出來被叫住的機會確是很大」、「正常來說只會確認一下你買的東西是不是有未消磁的物品，會直接讓你出去」。
對此，有網友指出「包包或是皮夾，可以看看內層或夾層，是否有一個黑色長條狀的磁片在裡面，有的話拿出來即可喲，以前曾經在有防盜門的地方工作，十有八九都是這個原因」、「我就是長夾裡的黑色磁片沒拿起來，去全聯也逼、去屈臣氏也逼，整個嚇死我了」、「有時候是電梯磁卡、住家的感應卡，帶磁性的物件，只要頻率對上了就會叫，我曾經上班時碰過同事因為找不出是哪個商品消磁未完全，結果把客人的包包整個放上去消磁，半小時後那小姐破口大罵說，我們把她家感應門卡給消磁了，問我們是要如何處理？結果同事賠了1500元」。（編輯：賴詠璿）