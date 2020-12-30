連上2次廁所會罰錢！眾見「公司理由」臉綠：這什麼操作
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 10:50:45
職場上有著不同的「辦公室文化」，雖然有些規定是為了防止員工成為「薪水小偷」，但也有可能造成了不少人的困擾。大陸廣東東莞一家公司不只要求上廁所要登記，而且每個班「只允許上一次」，就有員工因為「連續上兩次」被罰人民幣20元（約新台幣85元），讓網友們看了相當傻眼。
根據《頭條新聞》報導，一名網友發文曝光超扯的公司規定，東莞安普電器有限公司要求「員工上廁所要登記」，如果違反規定將會罰款，可以看到公告上列出所有違規的員工，「因為連續上了兩次洗手間，公司處決為各罰款20元」，同時也表明「望其他同仁以此為戒」。貼文發出後引起熱議，公司經理也出面回應，這些員工是「藉著上廁所去抽菸、玩手機」，而且多次溝通後仍不改善，他也指出，除了工資以外還有績效獎金，頻繁上廁所就會影響到績效，這只是一個警告。目前當地人力資源和社會保障局已介入調查，該公司也表示已撤除該條規定。不過，網友們仍不買單，「每一個班只允許上一次，這是什麼操作」、「不是憋死就是渴死」、「那有沒有規定一個月只能加一次班」、「只能上一次也太過分」、「人有三急難道要人憋著嗎」、「這樣真的會害死一堆人」、「這就是為什麼招不到人的原因，上個廁所都不讓，不把工人當人」。（編輯：許智超）