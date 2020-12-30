她推嬰兒車買內衣竟遭拒！「理由」曝超無奈 業者道歉了
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 11:12:28
這社會對年輕媽媽真的需要更多的同理心！一位女網友透露，自己推著嬰兒車想去內衣門市買內衣，但店員卻以「怕小孩吵到其他客人」為理由，拒絕讓女網友進入試衣間，讓女網友十分錯愕委屈。文章曝光後引發熱議，許多人紛紛聲援年輕媽媽的遭遇，店家Qmomo也緊急發表聲明致歉，並解釋考量的是「小孩的安全」優先於「媽媽的試穿」，但承諾日後會改進。
一位年輕媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己帶著嬰兒車想去Qmomo忠孝門市買內衣，結果因為沒預約必須要等候且只能試穿15分鐘，於是年輕媽就想要當場預約，結果店員卻稱「預約時間7歲以下的孩童不能進入」，並說明擔心小孩會吵到其他客人，年輕媽媽解釋可以用奶瓶安撫小孩，店員又回答試衣間禁止飲食。屢次遭拒於千里之外，年輕媽不禁抱怨，所以店家就是不能接受單獨帶小孩的媽媽來購物嗎？即便後來還是有順利消費，但客服又強調是「破例為您服務」，讓她覺得很不開心。
事情曝光後引發網友熱議，大家一面倒支持原PO，認為店家的思慮不周，眼見網友批評聲浪越來越大，Qmomo也發表道歉聲明，強調「跟今天特地來忠孝店消費的媽媽說聲對不起，我們真的服務的不好，也不夠周全、也不夠周到，再三致上我們的歉意！是我們的服務過程發生的錯，我們會檢討，也會改進，不找理由」。
但Qmomo也解釋，考量的是「小孩的安全」優先於「媽媽的試穿」，不過Qmomo也直言今天對於這位媽咪的服務確實就是沒做好，不當的服務、不當的言語、甚至我們最後客服單位的回覆也不盡妥善，承諾將會檢討再改進。（編輯：倪浩軒）