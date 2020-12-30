車辨系統、防疫雙管齊下　跨百光年會場不販售飲食

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同時在交管方面，高市府將在會場所在的苓雅、前金、鹽埕、鼓山等區，於2020年12月31日12時起至2021年1月1日2時止，實施多階段的交通管制及大眾運輸服務，市警局也將於中正、七賢、建國橋運用車輛辨識系統，該系統可於1秒內辨識出是否為當地車輛，加速交管效率、減緩交通衝擊。
高市府呼籲，「跨百光年」會場周邊停車位有限，請多利用免費接駁車、捷運輕軌、公車等大眾運輸工具前往，市府有免費接駁車有二線，一為捷運中央公園站至高雄流行音樂中心（海邊路），二為捷運西子灣站至蓬萊會場；而欲至蓬萊舞台的民眾，可搭至捷運O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站；前往高流舞台的民眾可搭至捷運O2鹽埕埔站或輕軌C11真愛碼頭站，再依指示步行前往，當天捷運、公車（12、205、紅3、紅9、168東、168西等6線）皆延長營運至凌晨2時。
高市府也表示，2020年12月31日12時起，將陸續啟動「跨百光年」交通管制措施，包含鼓山一路以東、興隆路（不含）以南、成功一路（不含）以西 、臨海新路以北之區域，以及哨船街以西及旗津區發祥街以北之區域，汽車禁止進入（當地居民商家、公車、緊急救護車及公務車輛除外），周邊將加強拖吊、取締違規停車，請用路人遵守現場員警指揮。
跨年夜除「五福路高雄橋」以外，機車開放通行，主辦單位也於會場周邊規劃P1蓬萊倉庫、P2棧二庫西、P3河東路、P4海邊路、P5公園二路停車場、P6海邊路、P7光榮國小、P8鹽埕國中、P9鹽埕國小等9處機車臨時停車場，請至跨百光年官網查詢停車資訊。