好市多驚現「巨無霸試吃」！男秒驚呆 真相曝光：吃超飽
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 12:01:20
美式賣場好市多近幾年在台灣刮起炫風，不僅有多樣商品，還有高CP值的食物能試吃，吸引不少民眾喜愛，不過，試吃就表面上意思，也就是淺嚐一口，因此通常份量也比較小，但近日就有網友分享自己去逛好市多時，拿到「超巨無霸的試吃」，貼文引發熱議。
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「請牛試吃排比照辦理切這麼大塊XD大到小碟子都要拿不穩」只見貼出的照片可見，網友手拿的是一次性的白色紙盤，但幾乎看不到底部，因為上面的提拉米蘇實在太大塊，可說是一般試吃的好幾十倍大，讓人看了食指大動。貼文一出，網友紛紛回應「太扯了，沒吃過這麼大了」、「這樣的試吃我真的吃一個就給他買下去」、「反向操作嗎？這樣不買好像不好意思XD」、「吃完不買的話真的會笑死」、「提拉米蘇才399，你這一塊至少要50XD」、「太霸氣了吧！好爽喔」。另外，也有內行婆媽推測「快打烊了啦！不分給客人吃他們也會報廢」、「要下班了，趁有人時趕快分一分」、「快下班時間去……會越給越大塊」、「應該是快休息了，我遇過壽司給兩貫的」、「熟食很多都會8~9點給超大塊，因為他們沒賣完也不會放隔夜喔」、「8~9點很常給很大塊XD」、「很多熟食也都在晚上8-9點全部都會拿出來切，曾經吃過雞肉捲、牛肉捲、壽司，都是小紙盤裝不下的份量」。（編輯：張嘉哲）