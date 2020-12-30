日本推出「台韓混血」詭異雞排！網一看愣住：根本癌細胞
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 15:15:20
各類美食菜餚為了適應當地的口味，往往都會進行一些演化，就好比之前泰國網紅曾笑稱台灣的泰式打拋雞根本不是用打拋葉，而台灣的珍珠奶茶紅到日本之後，也衍生出許多讓台灣人目瞪口呆的料理。而日本大阪一間號稱販賣台式炸雞的店家，近期主打的產品卻在台灣幾乎無從得見，遭網友吐槽根本是「台韓混血」種詭異雞排，更有人直呼「好像癌細胞」！
根據日媒《Lmaga》報導，位於大阪美國村的一間炸雞專賣店，號稱主打台灣美食，仿造台灣夜市推出比臉還大的炸雞排，日前更推出新款淋上韓式甜辣炸雞醬的紅色「台韓混血」雞排，視覺效果非常具有衝擊力。有網友將相關報導分享到《Dcard》，大家紛紛留言吐槽說，「這根本腫瘤組織」、「比人面魚還可怕」、「這個我真的不行，韓國炸雞是挺好吃的，但真的拜託不要這樣亂玩食物」。不過也有網友認為，「其實感覺是好吃的欸，應該換那種硬紙盒，用竹籤插，手就不會髒掉惹」。而該雞排在日本的評價也很兩極，更有日本網友直言「最近開了很多韓國炸雞店，但價格都賣到韓國的兩倍，食材也沒甚麼特別，感覺很快就會掰了」。（編輯：倪浩軒）