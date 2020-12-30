警察配槍兼UberEats？女外送員現身曝「真相」 全場傻眼
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 12:43:57
員警也能兼職外送？近日，一名男網友在臉書社團貼文指出「看到一台UberEats騎在路上，但那個人穿警裝還配槍....我正在懷疑自己的眼睛，這是真外送假警察，還是真警察假外送？」超詭異的畫面立刻引發網友熱烈討論。
照片一出，引發不少網友留言「不取餐就逮補你！」、「奧客看到警察送餐上門應該也不敢裝死」、「好衝擊的畫面啊」、「在警察旁邊拿手機拍，也是挺有膽的」、「好奇怪的畫面啊」、「感覺是扣車耶？」、「扣車被警察抓回去的吧」。而就在網友討論之際，就有一名女苦主在「UberEats全台討論區」貼文指出「網路上最近流傳警察騎外送車，請大家不要再討論了！這是警察幫忙騎扣回去的車，我因為違規被扣車，車主就是我」。
真相曝光後，引來更多網友不滿「不是只有酒駕會被扣車嗎？」、「無論如何，還是慶幸妳人平安無事，畢竟能花錢解決的都是小事，記取經驗以後外送別碰含酒精飲料」、「酒駕真的在玩命，麻煩不要再做這種事」、「被扣車基本上酒駕啊...小心點」。根據法規規定，汽機車駕駛人，駕駛汽車經測試檢定有酒精濃度超過規定標準者，機車駕駛人處新臺幣1.5萬元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年，民眾千萬不要以身試法。（編輯：張嘉哲）