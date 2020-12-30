放話「血洗跨年晚會」！PTT爆組自殺炸彈團 鄉民全看傻
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 13:32:46
明天就是2020最後一天，不少人都非常期待各地的跨年活動，但卻有一名PTT網友在今（30）日早晨貼文表示「將在最後一天血染台灣各處」並表明已經有30多人組成團，兵分各路襲擊全台的跨年舞台，貼文一出，網友紛紛議論表示「報警了」、「已報警」，目前刑事局正在追查當中。
一名PTT網友「you818212004」今早以「最終版2020最後一天末日上演」表示，「該結束了！該做個了斷了，就讓今年發生這麼多事，陪同大家一起送葬吧！我們三十幾人已經組成一隊血染炸彈去死去死團，會兵分北中南各大地方，打算明天跨年現場被警察等各個部隊發現時就同歸於盡，準備好血洗跨年舞台。」其貼文充滿極盡恫嚇與威脅，讓不少網友看了紛紛傻眼「已經報警了，扯」、「想要紅就讓警察抓你」、「好可怕，這種玩笑不能開吧」、「剛剛打電話去報警了，超扯」、「沒錢過年想吃免費牢飯嗎....真的超扯」、「太誇張了，已報警喔」、「這種網路發文都自以為抓不到」。
而此文在PTT蔓延開後，鄉民紛紛肉搜該ID的其他社群帳號等等，有網友表示該人在過去三年都沒發表文章，且以前發文時都會有標題符號，但今天早上的發文卻很不像同一人發的，於是有人便湧進「you818212004」的私人噗浪詢問「你是不是被盜帳號？」本人也在稍早現身私人噗浪上澄清回應，「那個，我人已經在派出所報案，我已經三年沒有使用PTT，發文的不是我，目前也登入不了，如果可以請大家幫忙澄清，謝謝。」至於案件進度，刑事局也做出回應「本案還在查處中，尚不宜對外說明詳情」。（編輯：張嘉哲）