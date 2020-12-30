最冷6度一堆人狂哀號！他嗆「太誇張」 行家打臉曝關鍵
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 17:25:03
今（30）日由於鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，氣象局持續針對全台發布低溫特報，今、明兩天局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。不過，就有網友好奇發問「明天最冷也不過六度為何講的那麼誇張」，而在網路上掀起一陣熱議。
中央氣象局指出，入冬首波寒流來襲，今日起氣溫將快速下降，明天更有機會打破2004年7.6度紀錄，低溫來到6度，創下15年新低。不過，就有網友於PTT八卦板上發文，表示6度其實只是溫帶地區秋天晚上的溫度，這種溫度在日本就是戴上圍巾，多穿件大衣而已，讓他不解直呼「台灣出國的人那麼多，講的有多冷」，文末也問道「有那麼誇張嗎？」問題一曝光，隨即就引來不少網友討論，其中就有人點出「溫差」才是關鍵，直言「台灣平常20度突然變6度，一堆人受不了」、「很多年長者就是挺不過這種溫差變化而走的…」、「是溫差大的問題，搞得懂狀況嗎」、「突然溫度降了10度，很多人會受不了」。
不僅如此，還有人認為「濕冷空氣」為影響體感溫度的關鍵，「因為台灣溼度全世界最高，別的國家都很乾」、「濕冷和乾冷差很多，乾冷10度都還滿涼爽的」、「濕度高+強風，體溫散失超快」、「我表姊夫是挪威人，之前來台灣過年冷到不行」、「台灣一整年濕度都很高，體感溫度會很低」。針對寒冬到來，國民健康署先前就提醒民眾，當氣溫降低或溫度驟降時，可能會讓血管內的平滑肌跟著收縮，導致血壓容易突然升高，若是患有糖尿病、高血壓或高血脂三高病患，恐會增加心臟病及中風急性發作機會；亦針對「長者及患有三高等慢性病患者」提出禦寒8大重點，包括要保暖、起床後要暖身、隨身攜帶保暖衣物、不大吃大喝及不過多情緒起伏、不宜泡湯或泡澡、不加重身體壓力、要妥善控制病情，規律服藥、外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。（編輯：陳雅雲）