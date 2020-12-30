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下班爽洗熱水澡！她曝「洗澡前怪癖」引共鳴：我也會這樣

編輯中心/綜合報導

2020-12-30 16:54:31

▲有網友習慣在洗澡前先刷浴室的黃垢，於是好奇問「有人也會這樣嗎？」（示意圖／翻攝自《爆廢公社公開版》及《pexels》 ）
▲有網友習慣在洗澡前先刷浴室的黃垢，於是好奇問「有人也會這樣嗎？」（示意圖／翻攝自《爆廢公社公開版》及《pexels》 ）
寒流來襲，熱水澡因此成為下班疲憊時的唯一救贖，但通常開了水龍頭之後，都要等個半分鐘才會有熱水。對此，就有網友好奇提問，「有沒有人會這樣？洗澡前、等熱水時，先刷浴室黃垢？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。
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原PO在《爆廢公社公開版》表示，她習慣在等熱水的時候，用冷水洗刷浴室牆面和地板縫隙的黃垢，「不然冷水時，還滿浪費的」，她也貼出一張照片，只見地上磁磚的縫隙間都有黃黃的汙垢，她則是用手拿式清潔刷要把溝槽洗乾淨。
▲原PO會利用等熱水的時間，用冷水刷浴室地板縫隙。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲原PO會利用等熱水的時間，用冷水刷浴室地板縫隙。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「真的，我也會這樣」、「等熱水幾秒而已！我也會」、「我都放它流，你這真是個好主意」、「能刷的地方先刷」、「這真的可以學起來，最近還在想要怎麼清潔浴室呢」、「會，刷地板、洗馬桶、刷牆壁」、「等熱水順便洗內褲」、「可以先洗手台刷牙、洗手，然後水變熱了就轉去蓮蓬頭洗頭洗澡」。
另外，也有許多「省水達人」現身，「我都用桶子接起來，然後洗毛巾，洗完還可以沖馬桶」、「我會刷地、刷牆、洗馬桶，刷到氣死，還不熱」、「我都放一個桶在那裡，水還冷的時候拿來洗洗地，有多的就放進桶裡，不然冷水都浪費掉了」、「會先用桶子裝起來，擱一旁沖馬桶或刷洗地板用，節約能源從小地方做起」。（編輯：許智超）
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