房市／美奇萊影城走入歷史 精華地段成爭搶標的
財經中心/綜合報導
2020-12-31 08:30:00
在高醫商圈、三民區十全一路上開業25年的美奇萊影城，宣布營業至年底，讓不少在地人相當惋惜。不過，美奇萊影城所在的土地面積約1800坪，是市區少見的精華地，已傳出業者有意收購。
美奇萊影城前身是坎城影城，營業迄今25年，但日前官方臉書卻貼出公告，宣布因租約到期，與承租公司未能達到共識，12月31日將是最後營業日。消息一出，上千位網友紛表達不捨，直呼這是高雄CP值最高的影城、再也不能坐在「2樓第一排」看電影，甚至有人說「感謝美奇萊讓我求婚成功」。除影城外，同棟的保齡球館、1樓其他店面，都已陸續遷移或歇業。美奇萊影城所在土地是由擁有「高雄土地公」稱號的南和興產公司持有，信義房屋後驛店專案經理段展綦指出，該土地使用分區為商4，約1800多坪。依照日前高醫買下一旁原家樂福所在土地的行情來計算，當時每坪價格約150萬，推測美奇萊所在土地的價值上看28億元。
段展綦進一步說明，美奇萊影城坐落地點精華，日後義享天地、十全自立路口秀泰影城開幕，剛好串聯成三角形，可望帶進更多人潮、商業活動。段展綦表示，三民區屬高雄市發展已久的市中心區域，幾無大面積素地可發展，多得靠建商或業者整合老舊透天厝，但一來所有權人較多、意見繁雜，二來土地未必能如此方正，因此，美奇萊影城歇業後所釋出的精華土地，應會受到高度關注。而若最後興建住宅，以高醫商圈、後驛商圈一帶目前新建案行情來推估，每坪單價至少在25、26萬元以上。