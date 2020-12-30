內幕／林淑芬等3跑票綠委引不滿　民進黨團決議停權重罰

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不過，民進黨團的停權處分，僅限於立法院的黨團運作，與他們的黨籍資格或立委資格無關。黨團同時將此案移送中央黨部處理，作為未來提名參考，至於中央黨部將如何處置？未來還會不會繼續提名他們參選立委？則由中央黨部後續處理。
據上午與會人士轉述，黨團大會開了一個小時，討論的內容多半是要引據哪一部法規、哪一個條文，最後是依據《民進黨立法院黨團組織規程》第6條、第30條和第31條，做出停權且移送中央黨部的處分決議。
據轉述，大家在會中對於要祭出處分並沒有其他意見，討論的氛圍都是認為要罰。有人發言，表示應該要釐清3人的權利和義務，後來眾人取得共識，停權之後，就是停止選幹部、召委、委員會的權利，但是黨團會議和甲動等等，應盡的義務還是要做。
據了解，多數的時間在討論要停權2年或3年，各有部分的民進黨立委支持。有人認為不要罰得那麼重，但有人認為，對於其他遵守黨團一致投票的人並不公平。此外，上一次、2016年楊曜在召委選舉中不小心投錯票，遭到停權一年的處分，這一次林淑芬等人是刻意跑票，大家認為不應該罰得比楊曜還輕。
最後眾人認為，3人跑票，會讓其他一致投票的人壓力更大，因為，那些投下贊成票的人被國民黨打成是「萊豬立委」，還要面臨被罷免的壓力，卻有人逕自跑票，這樣並不公平，所以最後一致做出停權3年的決議。
時間拉回到上週四的萊豬表決戰，民進黨團在進入議場投票前，早上先開了黨團大會，會中就有人向民進黨團總召柯建銘抱怨說，寧可黨團被罰錢，可不可以不投票？
後來，萊豬表決戰開打，林淑芬和劉建國先是在上午跑票，到了下午，江永昌也跟進跑票。讓選區夾在林淑芬、江永昌中間的吳琪銘急著跳起來，在議場內多次跑去找柯建銘訴苦說「我給你10萬（罰款），可不可以不要投票？」最後還是被柯建銘按捺下來。
許多民進黨立委都遭受選民壓力，最後還是遵照黨團一致投票的決定，所以對於有人跑票，非常不諒解。甚至民進黨立委王美惠上週受訪時，還難過地當場落淚。
今天黨團大會結束後，立委管碧玲透過臉書說明，黨團決定「送中央黨部列為提名參考」，而不是移送中評會。這是依據黨團組織規程的文字確定的。她說，《民進黨立法院黨團組織規程》對不分區立委和區域立委的規定不一樣，不分區立委可以送黨紀「開除黨籍」，區域立委不是送黨紀，而是「列為提名參考」。
下午民進黨發言人謝佩芬則表示，「若黨團大會決議移送，民進黨中央會依照紀律評議裁決條例，儘速交由中評會討論並處置。」
民進黨中評會主委康裕成解釋，如果立院黨團做出決議，根據民進黨「紀律評議裁決條例」，後續程序如下：一，立院黨團將決議送中評會裁決；二，中評會訂出開會日期，調查及裁決；三，中評會調查之通知應至少於開會前3天以書面送達當事人。