英變種病毒侵台！他曝「萬人跨年」下場：醫護人員在顫抖

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日宣布，日前從英國返台班機中，一名發燒確診的少年，經過檢驗後證實為「英國變種病毒」，為我國首例，而對於即將舉辦的各地跨年活動，前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文，直言「數萬人在歡樂，卻有數萬醫護人員在顫抖」。

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為因應全球疫情持續升溫，且國內出現首例英國變種病毒，指揮官陳時中今（30）日決定提升邊境防疫規格，並於1月1日零時起規定非本國籍人士暫緩入境；而本國籍民眾於1月15日起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫所，居家檢疫1戶只能有1人。

面臨全球疫情加劇，恐為即將來臨的跨年活動增添變數，對此，卓榮泰也在臉書上表示，「肺炎病毒變種入侵？霸王寒流籠罩全台！外國人即將限制入境、英國航班已經取消，各地還有跨年晚會？」，卓榮泰也提到，「數萬人在歡樂，卻有數萬醫護人員在顫抖？是考驗防疫還是集體冒險」，他也在文末強調，「容我再籲請一次：我不跨年我安全」。



▲前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文。（圖／翻攝自卓榮泰臉書） 不過各界相當關注的北市跨年活動取消與否，台北市長柯文哲也在稍早回應，他表示原則上仍舊維持續辦，但「軍機瞬息萬變，會觀察未來24小時內國內疫情變化」、「如果突然有好幾例社區感染，還是要停辦」。

柯文哲強調，剩下24小時內，都會嚴密關注疫情變化，進行開會後都會再調整相關政策，過程中也會根據中央防疫指揮中心所提供的情報，再進行相關判斷。（編輯：郭佩蓉）