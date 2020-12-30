肯德基蛋塔買啥內行？網推「無敵口味」　再揭1銷魂吃法

速食業者肯德基除了以炸雞聞名，其中產品「蛋塔」也深受民眾喜愛，每隔一段時間，肯德基也會在口味上不斷創新，推出多種口味的蛋塔讓民眾有更多選擇，對此，也有網友好奇「在肯德基蛋塔中，哪一種口味最好吃」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「肯德基蛋塔最好吃的口味?」為題發文，表示自己忘記是從什麼時候開始，肯德基在他的心中已經是蛋塔專賣店了，幾乎每年都會想試一下他們所推出的新口味蛋塔，「但老實說，那些期間限定的創意口味，我覺得吃起來都好普通」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們紛紛點出自己認為最好吃的蛋塔口味，「黑糖好吃」、「黑糖麻糬的超好吃！」、「可可的」、「之前有個焙茶的超好吃」、「新的芋頭口味還可以」、「黑糖白玉」、「培茶真的好吃」、「很喜歡之前的玫瑰荔香」、「玫瑰荔香+1，我還特地去問會不會再推出」。

不過受到最多網友推薦的則是「原味」，還有網友推薦一個銷魂吃法，「原味，記得冰鎮2小時候吃，無敵美味」、「原味，其他都邪道」、「原味。其他太甜，或是兩種東西硬湊，沒有一體感」、「吃過幾次其他口味，還是喜歡原味」、「其他口味不像原味一樣必推」、「原味才是王道」、「大部分都不錯，但原味還是最經典」、「絕對是原味...其他口味真的還好」。（編輯：郭佩蓉）