國立大學畢業「領26K」被笑！女曝工作內容 風向秒反轉
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 21:38:29
多數人認真讀書，考上國立大學，為的就是讓學歷更好看，增加薪水收入。不過就有一名國立大學畢業的網友表示，自己找了一份月薪26k但很涼的工作，卻被朋友瘋狂吐槽、恥笑。然而完整遭遇曝光後有不少網友反倒讚賞：「妳贏一堆人了」。
一名網友在《Dcard》分享，「我從國立大學畢業後，今年進入一間26K的公司，每月休12天，工作內容很涼，通常就在辦公室看劇，下班後老闆也不會找麻煩，但最近跟高中同學聚餐，大家一聽到我的薪水紛紛吐槽太低」。這樣的遭遇也不禁讓原po感嘆，「大家是不是對2萬多的薪水存在了什麼偏見？這份工作我做得很快樂，沒有壓力每天準時下班，但是相對的代價就是薪水低。雖然大家都說不要太在意別人想法，但旁邊的人都在質疑，質疑到我也開始懷疑自己」。
原po也解釋，自己當初能考上國立大學，純屬幸運，加上不想背學貸，幾乎都過著「平均每天只睡5-6小時的打工生活，期中期末只睡3小時，因此身體也變不好」，因此畢業後決定給自己緩衝2年時間，再拚考研究所，況且疫情影響也無法出國深造，「如今過著無憂無慮的生活也心甘情願」。貼文一曝光也掀起熱烈討論，大多數網友則認為，「月休12還有2萬多！打趴一堆月休8也才最低薪資的了」、「大家價值觀各有不同，自己開心最重要，況且妳早做好有未來規劃了」、「我也28k而已，沒什麼物慾，養的活自己，自己開心就好」、「看工作內容，你這樣能領26K以經營一堆人了，作為過渡期已經贏很多人」。（編輯：潘毅）