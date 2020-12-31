「2021元旦新制」懶人包一次看！基本工資調漲、萊豬來了

2021年元旦起有多項新制上路，不僅攸關民眾的荷包，還有食安問題，包含基本工資調漲、勞保與國保費率調高，還有多項金融新制，都與荷包有關，另外，萊豬及30月齡以上美牛也開放進口了，那麼2021年還有哪些其他新制呢？《NOWnews今日新聞》也整理了懶人包，一起來看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

「勞工權益」

新制1：基本工資調升 時薪調整至160元。





每月基本工資將由現行2萬3800元調高至2萬4000元；時薪則由158元調整至160元，預估將有208萬名勞工受惠。「勞工退休金月提繳工資分級表」、「勞工保險投保薪資分級表」也配合同步修正，雇主每月將為勞工多提繳12元的勞退金，約有285萬人每月健保費多付3至70元。





新制2：勞保費調高





勞工保險普通事故保險費率自110年1月1日起調高為11.5％（內含就業保險費率1％），故110年以10.5％計算普通事故保險費。





新制3：國民年金費率調高





因應國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，衛福部將從110年元旦調高國民年金保費0.5個百分點，變成9.5%。受影響者共有308萬人，其中274萬人每個月多付55元（自付60％），由目前月繳保費987元調高為1042元。





新制4：健保費率調高



民國110年健保費率調整為5.17％，調整後原本接受政府全額補助約如低收入戶、替代役等126萬民眾，其保險費負擔皆不受影響；至於受僱者，平均每人增加63元，7成以上每月增加70元以內。



▲勞工權益在2021也有不少新制。（示意圖／翻攝Pixabay）

「減稅紅包」





新制5：基本生活費調增至18萬2000元





109年度每人基本生活費調高至18.2萬元，較去年的17萬5000元增加7000元，是歷年來調幅最大的一次，110年5月報稅時適用。





新制6：圖書出版品免繳5％營業稅





圖書出版品業者，銷售圖書出版品之收入，免繳5％營業稅，元月開始受理申請。



「農民相關」





新制7：農民退休儲金上路 繳40年每月約領4.5萬元





農民自願每月提繳一定金額，政府亦提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶。若繳納40年，每月約可領4.5萬元。





新制8：農業保險法及其補助辦法上路





農業保險基金成立，逐年編至100億元，對於因風災、疫病、市場風險所帶來的損失，給予適當保障；作物、禽產類保費補助二分之一、漁產類保費補助至少三分之一。



▲關於農業也有兩項新制。（圖 ／林怡璇攝） 「民生消費」





新制9：國中小營養午餐加碼補助





推動國中小營養午餐全面使用國產可溯源食材及國產肉品，補助每餐從原本的3.5元提高到6元。





新制10：口罩實名制增量降價 多一片少5元





口罩由原本14天可買9片口罩、45元，調整為可買10片口罩、40元，多一片少5元。





新制11：開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上美牛進口





開放30月齡以上美牛進口，原來不得輸入的產品，例如：腦、頭骨、絞肉、眼睛、脊髓、內臟等，仍然不允許輸入。訂定萊克多巴胺在豬的殘留容許量，進口豬肉須符合殘留標準，才可以進口。





新制12：豬肉原產地標示





實施「豬肉原產地標示」，無論是生鮮肉品、散裝包裝及所有通路皆須清楚標示，讓民眾可以安心自由選購。





新制13：手搖飲總熱量及總糖量標示





現場調製的手搖飲裡頭，「加料」的總糖量及總熱量都要標示，若未依規定標示或標示不實，最高可處300萬元或400萬元的罰鍰。例如：珍珠椰果奶茶，應標示該杯之總糖量及總熱量，包含所有原料及配料如珍珠、椰果等。



▲2021年多項新制將在元旦上路，《NOWnews今日新聞》製作了圖表，供民眾參考。（圖／《NOWnews今日新聞》） 新制14：預售屋停車位不列入土地持分





配合民法第799條第四項修正，審查完成的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定修正草案，為了精進預售屋契約，保障消費者權益，預售屋的停車位不分配土地持分，契約未符合條件者可罰3萬元至50萬元。





新制15：租金補貼擴大辦理 且放寬資格





2020年租金補貼採擴大辦理、名額加倍、資格放寬，並將申請次數改為1年2次，第2次受理申請時間為2021年1/18~2/5，若符合資格，最高可領補助租金5000元。





新制16：違規攜帶超量菸酒入境 捲菸處罰金額加倍





「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」修正，入境旅客違規攜帶超量捲菸，罰鍰從每條500元提高到1,000元；超攜酒精濃度在10％以上酒品，每公升罰2000元，超攜酒精濃度低於10%酒品，每公升罰500元。





新制17：新版護照將上路 申辦流程費用不變





2021年1月11日起，外交部將正式發行新版護照，國內或駐外館處均可提出申請，歡迎民眾申換新版晶片護照。如果不想申換，仍可繼續使用原有護照至效期截止日。申辦護照的條件與流程並無改變，規費照舊每本收費新台幣1300元，未滿14歲孩童則為新台幣900元。



▲2021年多項新制將在元旦上路。（圖／《NOWnews今日新聞》）

「交通相關」





新制18：聲音照相上路 違規最高罰3600元





聲音照相執法抓噪音車，指定速限範圍內噪音超標可處1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝卻沒有經認證，可處3000至3萬元。據規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝，50至70公里處為90分貝；考慮正常使用車輛分貝數不會超過90分貝，因此一般駕駛不用擔心。對於不當駕駛或車輛改裝排氣管等，此規定上路後，行駛車輛若被測到噪音過高就會直接開罰。不過部分情境下不會直接開罰，包括：風速超過每秒五公尺以上、或是下雨等不良天候、有較高噪音的狀況就不會直接開罰。





新制19：機車駕訓班補助1300元





明年元旦起到11月底，只要考機車駕照前有先上三天駕訓班，通過考試後，駕訓費用每人補助1300元。





新制20：買車「舊換新」補助延長 預計延到2026年

汽機車汰舊換新，汽車減徵5萬元、機車減徵4000元貨物稅，原定1月初到期，財政部無縫接軌延長。財政部預告修正貨物稅條例，預計減稅期限再延長五年。(編輯：郭佩蓉）