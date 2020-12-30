西門舉牌「徵炮友」遭警送辦！F級網紅發聲：是社會實驗
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 23:13:13
F級網紅橫綱凱咪和SWAG主播黎兒今（30）日到西門町拍影片，並舉著紙牌徵求「砲友」，畫面一出立刻引起社會關注，警方也立刻派員到現場將一行人帶回偵辦。而橫綱凱咪也在晚間首度回應：「這一起社會實驗在今天好多媒體報導，各位大大們別慌，明年就會有驚喜了」。
日前因為蘿莉塔女孩倪安在西門町舉牌徵男友成功，後續引發模仿效應，不少網紅、甚至集團出現在西門町以同樣模式來吸引關注。而在今（30）日中午，橫綱凱咪帶著SWAG主播黎兒夥同3位拍攝工作人員在西門町舉牌「徵求炮友」，更將條件與聯絡方式寫上，瞬間引發路過民眾關注，更被貼上網討論。
警方獲報後，立刻派員將5人帶回偵辦，他們則供稱「舉牌是為了行銷個人知名度」，筆錄做完後，5人都被依涉及刑法第235條妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例第40條之虞，全案詢後將依法函送偵辦。橫綱凱咪晚間也在臉書貼文向粉絲報平安：「這一起社會實驗在今天好像又好多媒體報導了，但各位大大們別慌，明年就會有驚喜了。然後就是，今天好冷喔。西門町派出所警察大大都暖男而且滿帥的，新發現」。（編輯：潘毅）