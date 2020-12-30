神準心測！直覺選一隻牛　看你2021年「關鍵好運字」為何

明天過後就是2021年了，新的一年，你的運勢走向會如何呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了占卜預言，看你的2021年度關鍵字會是什麼，趕快來測測看吧！要迎向2021辛丑牛年，你直覺下面七隻牛吉祥物，哪隻能帶給你好運呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哪隻牛讓你覺得最能帶來好運呢？（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

× ▲哪隻牛讓你覺得最能帶來好運呢？（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

改變心情越變越好





你的2021年關鍵字是「變」，此字可變好、也可變壞，而決定這一切的，主要是你的心境、心情，若遇到事情困難時，如果能心情轉個彎，用更積極、樂觀的態度面對，那麼困境將能解除，你的生活也會越變越好；反之，若是厭惡、或「反正也沒好過」想法的話，事情則可能變得更糟。新的一年，試著改變心情，給自己多點力量，你的2021就能越變越好。





答案Ｂ、2021關鍵字「升」





工作升遷職等高升





你的2021年關鍵字是「升」，這對事業、學業是最有利的了。也許是工作上職等層級變高，從普通員工變主管；或是財運上獎金、投資節節攀升，賺進不少紅利；學生黨、考試面試者也能有成績更提升、合格通過的好運。2021只要持續努力，你的人生能藉此成功升級！





答案Ｃ、2021關鍵字「樂」





生活快樂經常度假





選到這個字，你的2021可說是輕鬆愉快了，生活上幾乎沒有什麼天大煩惱、困境降臨，什麼事都能輕鬆過關。另外新的一年，你的生活也多出許多閒暇與金錢，讓你可以投注更多在旅游上，多多度假，不只讓你放鬆心情，更拓展了你的視野與高度，也許你的真愛，或是一個投資生意的絕妙點子，就會誕生在某次的旅程中喔。





答案Ｄ、2021關鍵字「安」





工作順利生活安穩





2021年，雖然你沒有什麼突然中100萬的大好事降臨，但也是能平安順利了，不只工作、財運、愛情、健康都是平順安穩，沒什麼大毛病，就連水逆好像都沒受到影響，別人交通誤點手機不見，只有你都還好好的。這種穩定安泰的運氣，也是夢寐以求了吧。





答案Ｅ、2021關鍵字「富」





收入增加投資穩賺





2021年，你的財運最受人矚目！不只工作上收入增加，跳槽轉職者也是順利非凡，新環境待遇福利都比之前好上三倍不只止，讓你慶幸好在有轉換跑道；另外偏財運也是不容小覷，各種股票投資幾乎是穩賺不賠，只是賺多賺少的差距而已了。2021年好好把握這波財氣，有望擠身小富婆行列喔。





答案Ｆ、2021關鍵字「愛」





感情美滿遇到真愛





你還在尋尋覓覓找愛情嗎？先別灰心，你的真愛在2021就會降臨！單身者可以遇見一段美滿姻緣，兩人很快就能修成正果；有伴者則是感情甜蜜，甚至部分人已經挑好2021結婚吉日了。當然「愛」這個字包括但不限於愛情，你的親情、友情也是親密和諧，可以說新的一年就是你人脈、人情、人緣最好的時刻。





答案 G、2021關鍵字「平」





平安是福平淡是福

2021對你來說是個平平淡淡、平平安安的一年。雖然沒有特別厲害的好運降臨，但也沒有什麽令你痛苦煎熬的難關要過，而經過了那麽多風風雨雨，如今的你，真的只覺得平平安安、諸事順利、沒有災厄，這樣就夠了。新的一年你也更懂得感恩惜福，珍重、並感激著身邊所有人，人的一生總會認識無數的朋友，而到新年還陪在你身邊的，就是你真正的伴侶、朋友。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】