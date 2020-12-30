6縣市跨年晚會改線上！醫師曝「最佳觀賞地點」　網讚爆

因應今（30）台灣首例英國變種病毒之境外移入確診，包括基隆、台南、桃園、台中、嘉義、高雄等六縣市今晚宣布跨年晚會停止民眾入場，各界相當關心的台北跨年晚會，台北市長柯文哲原本表示將照常舉辦，但在晚間各縣市紛紛做出新決定後，北市府明天一早10點開完晨會後將宣布最終結果。
對此，Icu醫生陳志金也在臉書粉專發文並附圖，他表示「跨年晚會，基隆、桃園、嘉義、台中、台南、高雄都改線上了！台北市要明早10點才會公佈」，而他也表示自己認為的最佳跨年地點是「沙發」。
貼文一出，網友全讚爆，「沙發超讚的、還有鹹酥雞+酒」、「沙發跨年最舒服了（懶」、「很好啊！天氣冷，在家配鹽酥雞啤酒美食」、「這是個好地點，不然現場都人擠人也是蠻不舒服的」、「現在線上跨年咖安全啦」、「還是家裡溫暖安全」、「在沙發欸，真的是超讚的，終於不用人擠人了」、「今年真的就是在家裡過」、「家人窩在一起跨年也是挺不錯的」、「取消跨年活動才是正確的決定，那些工作人員也不用忙到深夜，還得擔心受怕感染武肺病毒」。（編輯：郭佩蓉）
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