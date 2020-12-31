NOW辯風向／年末大亂鬥！詹惟中失控慘遭投票「香菜殺」

香菜「臭」了嗎？台式料理常見的香菜因為料理時產生特殊氣味，而有不少死忠支持者，但也有一群「打死也無法接受」的反香菜陣線對它不敢恭維。類辯論談話節目《NOW辯風向》於12月30日晚間九點端出年末特別企劃，針對「香菜應不應該存在」進行討論，由宋少卿和阿樂共同主持，並於《NOWnews今日新聞》影音平台直播放送本季最終集，本集更邀請到命理大師詹惟中、藝人常客大根和蘿莉塔等人與學生代表們進行難得的「大鍋吵」。

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節目一開始，主持人阿樂就率先公布網友支持香菜與否的投票數據，站在喜歡香菜的支持方佔了60%，而剩下了40%則屬於反對香菜方。本身就是香菜愛好者的宋少卿一看數據更樂喊「我們已經贏了！」，更向反方的阿樂宣戰「反方辯友請你們注意」，接著更趁著本季最終集的機會替3名《NOW辯風向》的重量級來賓頒發「年度獎項」。

首先「最佳效果獎」頒給了命理大師詹惟中，靠著推倒講桌無數次、摔毀手舉牌不計其數、面紅耳赤8次，就連製作單位都得出手阻止十幾次等等英勇戰績獲獎，詹惟中不好意思地接過獎項後還笑稱「我在《NOW辯風向》已經很收斂了！」，而第二位藝人來賓大根則是靠上了6次節目，舌戰範疇包羅萬象拿下「最佳通告獎」，領獎同時甚至逗趣表示要「擠下」宋少卿，站上第二季主持人的寶座。而節目流量之最則頒獎給來賓蘿莉塔，深受觀眾喜愛的她只靠著兩次的出場機會，就讓節目精華花絮統計超過 100 萬次瀏覽，其中更有單隻 65 萬的紀錄。

▲大根上台領獎後還試圖搶下主持人寶座，阿樂連忙趕他下台。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

而學生隊代表則由《NOW辯風向》的「反方黃金陣容」關閎文、Eri、左丹奴3人出陣。有趣的是，本集年終特集也特別祭出有別以往的辯論模式，不以「正反方」互相攻伐，而是採取「大亂鬥」制度，邀請所有來賓答辯，最後由全場共同票選出「最差辯士」接受香菜果汁與香菜蛋糕的終極懲罰。

第一輪申論當中，詹惟中以香妃的「香」指的是狐臭和香菸為例，痛批香菜的名稱完全是詐欺根本該改名叫「臭菜」，更直呼香菜應該要消失；大根則認同詹惟中的「臭菜說」，以化學角度出發解釋人類的嗅覺受體基因當中，對香菜中的「醛類」特別敏感刺激從而感到厭惡，接著還指出全世界除了台灣和法式料理外幾乎沒有用到香菜的時候；蘿莉塔則認為不愛吃香菜的人只是因為「不夠會吃苦」，飢餓的時候就會吃了，香菜有療效也能食用，不能因為氣味以偏概全。

▲詹惟中舉狐臭為例，痛批香菜該改名「臭菜」。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

接著輪到關閎文申論時，他則以「最佳效果獎」得主詹惟中的節目效果比擬為香菜，指出有些人覺得喜歡、有趣，但也有不喜歡的民眾認為「很爛」，不能因為討厭就消滅香菜，這個論點也讓詹惟中當場氣炸，兩度往講台爆衝作勢要拆了現場道具，現場火爆氛圍更讓宋少卿連忙出面緩頰「天氣冷別隨意發脾氣，小心腦中風！」；而Eri則打臉大根一一解釋世界各國使用香菜的範例，「牆頭草式」的總結表示就算香菜消失也無所謂，左丹奴則是自曝有「肛裂」隱疾，聽信傳說中的香菜水可以舒緩陣痛，還大打同情牌要大家照顧「肛裂哥」別投他當最差辯士。

▲反方今天由《NOW辯風向》的「黃金學生陣容」關閎文、Eri、左丹奴3人出馬。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

第二輪質詢答辯則讓這6名辯士「自由選擇」，針對香菜是否應該加入熟食、湯品、甜點等3類食物中進行唇槍舌戰。其中左丹奴跟詹惟中兩人更上演相同立場時歇斯底里互吼、相反立場時翻桌拆台的經典橋段，現場一度失控到出現宋少卿還得親自撿起辯論台的畫面，也為最後一輪的投票階段埋下伏筆。而這輪答辯最後則由自稱「甜食饕客」卻被眾人反嗆是「愛吃甜食才肛裂」的左丹奴崩潰坦下「肛裂哥」稱號，要求眾人投票給詹惟中告終。

▲ 左丹奴跟詹惟中同隊時歇斯底里搶著發言。 （圖／翻攝自《NOWnews 》）

▲兩人持相反立場時則互嗆開噴，一度爆走拆台。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

而節目最後也進入到「最差辯士」的票選時間，蘿莉塔先以Eri隨著風向兩邊倒、牆頭草的辯論方式投下Eri一票外，詹惟中也暗自擔心自己會淪落最差辯士試圖將投票風向倒向投給Eri，更分析「她今天的辯論方式不太像自己」。不過除此之外，所有來賓都有志一同的投給了詹惟中，Eri更被詹惟中刺激，反諷他沒做功課就上節目，「只會拆道具，再拆道具，然後衝到鏡頭前再拆道具」。最後現場除了來賓投完票以外，再加上工作人員壓倒性的票數全給了詹惟中老師，以殘忍的10票遠超過其他辯士，在全場同情的眼光下執行「香菜殺」的懲罰，捏緊鼻子一口喝下香菜汁、一口挖下香菜蛋糕，痛苦地把「終極懲罰」吃下肚裡，結束了本集特別企劃。

▲被眾人投票「香菜殺」的詹惟中臉色比香菜還臭。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

▲香菜汁和香菜蛋糕作為懲罰，就連香菜愛好者的宋少卿也表示自己無法接受。（圖／翻攝自《NOWnews 》）

《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：楊智傑）